La Sindicatura de Comptes ha fiscalizado el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de subvenciones y ayudas concedidas por razón de la covid durante el ejercicio 2020 por parte de los municipios de más de 50.000 habitantes: Alcoy, Alicante, Benidorm, Castelló de la Plana, Elche, Elda, Gandia, Orihuela, Paterna, Sagunto, San Vicente del Raspeig, Torrent, Torrevieja, València y Vila-real, así como las tres diputaciones provinciales.

La fiscalización, ha explicado el ente, ha consistido en la revisión de una muestra de expedientes, obtenida a partir de las relaciones de ayudas remitidas por las entidades fiscalizadas. De acuerdo con estos datos, concluye que se han concedido por estas entidades 71,7 millones de euros de ayudas, pero da un tirón de orejas a muchas de ellas por la ausencia de planes estratégicos específicos para el reparto de estas subvenciones como ordena la ley.

También denuncia cierto descontrol a la hora de vigilar posibles duplicidades de las ayudas municipales con las implementadas por la Generalitat, falta de la debida publicidad a la hora de anunciar la convocatoria de ayudas y bajos índices de ejecución en el reparto de los fondos llegados de la administración autonómica y diputaciones.

Solo cuatro planes covid

En concreto, la sindicatura ha detectado que 14 de las 18 corporaciones escrutadas no desarrollaron un "plan estratégico" de subvenciones por la covid como manda la legislación estatal, aunque distingue dos grados de incumplimiento.

Nueve de ellas (Alicante, Benidorm, Castelló, Elx, Sagunt, Sant Vicent del Raspeig, Torrent, Vila-Real y la Diputación de Valencia) "no disponen" siquiera de un plan estratégico de subvenciones para 2020, mientras que otras cinco (Alcoi, Gandia, Orihuela, Paterna y la Diputación de Alicante) sí que disponen del marco legal básico pero "no lo han modificado para incluir las ayudas covid".

Elda, Torrevieja, València y la Diputación de Castelló sí que cumplen con la normativa.

Duplicidades y baja ejecución

Por otra parte, la Sindicatura de Comptes también alerta sobre la falta de control en el reparto de ayudas, que en algunos casos da lugar a "incidencias significativas" entre las que destaca posibles duplicidades en la concesión de subvenciones municipales y las de la Generalitat.

Así, advierte de que "13 ayuntamientos han convocado ayudas destinadas a autónomos y pequeñas empresas cuyo objeto podría ser parcialmente coincidente con las ayudas otorgadas por la Generalitat". El organismo ha detectado 1.207 beneficiarios que habrían recibido subvenciones municipales por valor de casi 1,5 millones de euros y que también han percibido ayudas autonómicas de 1,66 millones.

En cuanto a la publicidad dada a estos fondos, el ente asegura que Alcoi, Benidorm, Castelló, Orihuela, Vila-Real y la Diputación de Castelló "no publican esta información", por lo que "no cumplen con las disposiciones" obligatorias. Asimismo, Alicante y Gandia "no publican la información en su portal" y solo incluyen enlaces, por lo que entiende "incompleta" esta parte.

Por último, pone el foco en algunas corporaciones que "no aplican importes significativos" para la financiación recibida. El peor situado es el Ayuntamiento de Alicante, que se deja un 40 % de los fondos recibidos (763.000 euros) sin ejecutar. Elx (23,9 %), Torrevieja (23,1 %), Elda (21,6 %) y Castelló (21,5 %) son los otros municipios con más del 20 % de los fondos por repartir.