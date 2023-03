La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, recurrió a un ejemplo muchas veces repetido pero todavía necesario: "para Reyes, los juguetes que son camiones de bomberos y coches de policía se regalan a los niños". Por ejemplo, en el cuerpo del Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales hay solo un 8 % de hombres, en la Policía de la Generalitat la cifra asciende, pero solo hasta el 16 %.

Junto a Bravo y alrededor de la mesa redonda "En Emergències som iguals" de este jueves en València estaba la bombera forestal Maria José Llorens, quien a las puertas del 8M, Día Internacional de la Mujer, animó a las niñas a que "no tengan miedo" si quieren dedicarse a posiciones dominadas por hombres. "Si les gusta proteger la naturaleza y trabajar por ella, les diría que se pueden dedicar perfectamente a ello, que ya somos unas cuantas mujeres en las que se pueden fijar y que estamos totalmente capacitadas", dijo en declaraciones a Levante-EMV. Llorens apuntó que ser bombera "no es solamente fuerza física" sino que también "es cuestión de trabajo en equipo, de resistencia y de hacer estudios". "Así que aportamos muchas cosas positivas a un grupo que inicialmente es de hombres", insistió Llorens, natural de València y que es bombera desde 2008.

Bravo llama a romper estereotipos

La consellera dijo que profesionales como Llorens "han roto con los estereotipos y han superado prejuicios trabajando en un ámbito como es el de las emergencias". En la mesa redonda, Bravo aportó que las mujeres son "más resolutivas" que los hombres, un aspecto que en el campo de las emergencias puede resultar crucial. "Solo incorporando mujeres a puestos de liderazgo y de toma de decisiones se podrá conseguir que estos servicios sean espacios referentes en igualdad", añadió Bravo.

Otra de las participantes fue la coordinadora de la Oficina de Denuncias y Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género en Alicante, la policía Verónica Gómez. "Para mí es fundamental este tipo de actos que dan visibilidad al papel de la mujer en áreas que están más masculinizadas", recalcó Gómez a este diario.

Ella señaló durante su intervención que, en su trabajo, tiene como prioridad inculcar a las personas que formen su equipo que "crean al 100 %" en el impacto que tiene la violencia en las mujeres. "Los hombres que yo he tenido en mi grupo, si no estaban convencidos, te ibas fuera, porque no lo puedo tener en un campo en el que no cree al 100 %", incidió. Sin embargo, sí vio "un estereotipo que se está creando" en la atención a mujeres maltratadas, ya que consideró que se identifica que otras mujeres son las que las tienen que atender cuando recurren a la Policía. "En protección hay más hombres que mujeres. Si no cambiamos este estereotipo, estaremos perpetuando el rol de cuidadora de la mujer", aseveró Gómez.

Bravo destacó que la Comunitat Valenciana ha invertido 24 millones de euros para la protección de las víctimas, con la creación de cinco juzgados en la autonomía el año pasado. "Somos la comunidad autónoma que más ha invertido", dijo Bravo. Además afirmó que junto a todo ello deben "ser contundentes con la respuesa penal", a colación de la polémica por las rebajas de penas que ha traído la ley del 'solo sí es sí', que aún no se ha resuelto.

La última de las mujeres que formaron parte del evento organizado por la Generalitat este jueves fue María José Crespo, jefa de Sección en Planificación de Riesgos Naturales y Planificación Local en Emergencias, fue también una de las primeras en su sector. "Yo descubrí que estaba lista para este trabajo el 4 de noviembre de 1987, cuando hubo unas grandes lluvias e inundaciones en La Vega Baja, en la Safor, en la Cuenca del Xúquer. Ese día la adrenalina me funcionó y me hizo ver que valía. En protección civil somos un servicio técnico, somos todos iguales. Si te funciona la adrenalina, que la tenemos todas las mujeres, puedes trabajar", dijo Crespo.