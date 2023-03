Llevan más de un año esperando el Bono Social Térmico (BST), una ayuda estatal diseñada para quienes sufren pobreza energética. Pero la ayuda, que gestionan las comunidades autónomas, no llega y las familias se desesperan ante olas de frío que les obligan a ir en casa con abrigo, guantes y bufanda. No hay manera de caldear una vivienda cuando el precio de la luz y del gas obliga a limitar el consumo.

Pilar Soto no se puede permitir tres bombonas de gas en casa, a casi 18 euros cada una. La mujer tiene una para cocinar y otra para la ducha. Si hace mucho frío, coloca en la estufa alguna de estas dos y la apaga enseguida. "La estufa consume mucho y no me puedo permitir comprar una o dos botellas a la semana. En mi casa siempre hace frío. No hay manera de calentar este hogar. Siempre voy abrigada como si estuviera en la calle y solo enciendo la estufa un poco cuando está el niño en casa". A la mujer le retiraron el Ingreso Mínimo Vital hace unos meses y no sabe por qué, tal como ha contado este diario. No ha habido variación en su grado reconocido de discapacidad del 85%, ni en sus problemas de salud, ni su hijo a cargo se ha hecho mayor de repente. Tampoc ha habido cambio alguno en el frío que pasa en su casa. Por eso espera el bono social térmico y lamenta las ayudas que se anuncian y que no llegan. A ella le deben el bono social térmico de 2020 y de 2022. En 2021 le pagaron poco más de 200 euros.

Arturo le ha escrito, incluso, al Síndic de Greuges, Ángel Luna. "¿Cómo es posible que una ayuda prevista para ayudar en las facturas mensuales no haya llegado un año después?". El hombre, de 45 años vive con su mujer y con su hija de 5 años pero no pensó jamás verse en la situación de precariedad en la que vive, así que prefiere mantener el anonimato. Sí quiere denunciar, sin embargo, que a él también le deben el bono social térmico de 2020 y de 2022.

Por qué la ayuda no ha llegado aún

Los casos de Pilar y de Arturo no son la excepción. Son la regla. Los más de 171.000 beneficiarios del bono social térmico en la Comunitat Valenciana no han recibido ni la ayuda de 2022 ni la de 2020. Sin embargo, para dar respuesta al por qué de esta demora hay que preguntar en dos consellerías diferentes.

El Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE) es la entidad que gestiona el BST desde el año 2021 y asegura que la ayuda de 2022 "ya se está tramitando" y se pagará "en breve". El año de retraso a la hora de abonar la ayuda no es culpa de la Generalitat Valenciana sino del Estado "que transfirió la partida económica para abonar el BST en enero de 2023. Si el ministerio no te da la consignación presupuestaria no se puede comenzar ninguna tramitación", explican desde el Ivace. A Pilar Soto, que ha llamado en varias ocasiones a la conselleria para preguntar por una ayuda que espera como agua de mayo, le dijeron "que ahora me tenían que enviar, de nuevo, una carta. Yo es que no entiendo nada".

El Ivace asegura que las ayudas del BST de 2020 no son de su competencia sino de la Conselleria de Vivienda, sólo por un año y de forma puntual, aunque ésta lo niega. "Las competencias en la tramitación y pago del BST le corresponden al Ivace. Esta asignación competencial se llevó a cabo después de determinar que el BST no tenía nada que ver con competencias relacionadas directamente con la vivienda, ni tampoco con competencias relacionadas con cuestiones de vulnerabilidad que requieran una intervención por parte de los servicios sociales. El BST se un programa de ayudas para compensar los gastos térmicos de las personas en en cuanto a consumidoras de energía y, por lo tanto, están relacionadas directamente con la dirección general de Energía de la Generalitat Valenciana", aseguran fuentes de la Conselleria de Vivienda. Las ayudas del BST de 2021 ya están abonadas pero ¿y las de 2020?

El Síndic de Greuges abrió una investigación que tuvo como conclusión que el Consell no gestionó las ayudas de 2020 cuando debía hacerlo por el descontrol que había en la administración. Así, 161.000 valencianos se quedaron sin cobrar la subvención. Y tres años después, siguen sin hacerlo. Eso sí, la administración valenciana aseguró hace unos meses que iba a modificar los presupuestos para pagar esas ayudas que quedaron pendientes. Se acordó que entre las tres consellerías implicadas (Inclusión, Vivienda y Economía) se aportarían las cantidades necesarias para cubrir el gasto. Se trata de unos 20 millones de euros. "La Consellería de Hacienda quedó como encargada para crear la línea y empezar así el pago. Y es en este punto en el que estamos", aseguran desde la Conselleria de Vivienda.

Quienes tengan el bono social de electricidad tiene concedido el bono social térmico. La cantidad de ayuda se da teniendo en cuenta los ingresos y la zona climática.

Infancia con pobreza energética

En la Comunitat Valenciana más de 103.000 niños y niñas pasan frío en sus casas, según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y el análisis que realizó Save the Children el pasado mes de febrero sobre cómo afecta la pobreza energética en las familias con hijas e hijos.

A nivel Estatal, solamente el 16% de los hogares españoles en los que se pasa frío en invierno y no pueden pagar las facturas de la luz y el gas cuenta con el apoyo del bono social. Eso en un contexto en el que 4,5 millones de personas abonan sus facturas con retraso por dificultades económicas y más de 6,7 millones no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada. Además, el 13,1% de niñas, niños y adolescentes vive en estos hogares.

La organización también denunció que el bono social térmico no está llegando a todas familias que lo necesitan. "A diferencia de los hogares constituidos sólo por personas adultas, las familias con hijos o hijas a cargo afrontan más situaciones de endeudamiento, ya que priorizan su bienestar. Mientras que para el gasto desproporcionado destacan los hogares monoparentales, las familias numerosas tienen un riesgo mayor de verse en una situación de pobreza energética escondida, es decir, que infrautilicen la energía", afirman desde la entidad social.