La sección cuarta de la Audiencia pide a las partes del caso Erial que se pronuncien sobre la recusación al juez

Las acusaciones y defensas del caso Erial deben pronunciarse en los próximos días sobre la recusación contra el magistrado de la sección cuarta de la Audiencia de València, José Manuel Megía Carmona, planteada por el abogado Vicente Grima y su defendido, el empresario Vicente Cotino, según ha contado Levante-EMV desde el pasado 15 de febrero.

La sección cuarta de la Audiencia de València notificó ayer a los quince acusados del caso Erial, entre ellos los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas, una diligencia de ordenación en la que tiene por "formulada recusación contra el ilustrísimo señor Megía Carmona".

Desder la notificación trasladada ayer, la Fiscalía Anticorrupción y los quince acusados, más las cuatro personas jurídicas procesadas, tienen un plazo para manifestar "si se adhieren o se oponen a la causa o si conocen alguna otra causa de recusación".

Aunque se trata de un mero trámite procesal, será la primera ocasión en la que los encausados en el caso Erial deberán mostrar su opinión sobre este enfrentamiento del pasado que ha resurgido en el presente. El magistrado de la sección cuarta José Manuel Megía Carmona, ha sido designado ponente del caso Erial, del que es parte el abogado Vicente Grima, con quien ha protagonizado un historial de dos denuncias, dos recusaciones y una veintena de abstenciones cruzadas entre ambos en los últimos veintisiete años.

El instructor será el magistrado con mayor escalafón

Una vez se pronuncien las partes se deberá nombrar un magistrado de la Audiencia de València para instruir el incidente de recusación que, según la ley orgánica del poder judicial, será "designado en virtud de turno establecido, siempre que no pertenezca a la misma sección que el recusado". La antigüedad, según la legislación, "se regirá por el orden de escalafón en la carrera judicial". El magistrado recusado también debe presentar un "informe relativo a si admite o no" las causas alegadas para apartarse del caso Erial.

La misma sección que ha resuelto los recursos del caso Erial

La sección quinta de la Audiencia de València será la que tenga la última palabra sobre el incidente de recusación, si es que el magistrado Megía Carmona no aceptar retirarse antes. Según establece la LOPJ, "decirán los incidentes de recusación la Audiencia Provincial sin que forme parte de ella el recusado". Cuando una audiencia está formada por "dos o más secciones [como es el caso de la de València] la que resuelva el incidente será "la sección que siga en orden numérico a aquella de la que el recusado forme parte".

Se da la circunstancia que la sección quinta es la que ha resuelto todos los recursos de las defensas durante la instrucción del caso Erial, que ha dirigido el Juzgado de Instrucción 8 de València entre 2015 y 2022. Y que recientemente ha visto como el Tribunal Constitucional fallaba a favor de un acusado al considerar que el juzgado y la audiencia vulneraron el derecho de defensa de un presunto testaferro de Zaplana al mantenerlo en prisión durante nueve meses sin que pudiera tener acceso a los detalles de su detención y encarcelamiento, debido a que la causa se mantuvo secreta hasta 2019.

Una enemistad que se prolonga desde hace veintisiete años

La enemistad que ha provocado el incidente de recusación se remonta al año 1996 cuando el abogado Vicente Grima presentó una denuncia en el juzgado de guardia por «delito de cohecho, retardo malicioso y amenazas condicionales». La denuncia consistía en que un empresario trasladó a un cliente de Grima la oferta de pagar «un millón de pesetas por cada año de pena rebajada» ante un juicio que iba a presidir Megía Carmona en la sección cuarta. En esta instrucción Grima solicitó, como letrado del empresario que recibió la oferta, «una petición de penas de ocho años y seis meses de prisión y veintitrés de inhabilitación».

El TSJCV dictó en 1999 un sobreseimiento provisional (y no libre, que hubiera impedido volver a indagar sobre este asunto) porque «es manifiesto que sí existen indicios de que el hecho pudo haberse perpetrado». A partir de entonces, como reconoció el magistrado Megía Carmona, ideó junto a los sucesivos presidentes de la sección cuarta un sistema -que contó con la anuencia del presidente del TSJ Juan Luis de la Rúa y de la Audiencia Pedro Castellano (ahora presidente de la cuarta)- por el que "cuando el letrado [en referencia a Vicente Grima] tenía sesión en la sala de la sección cuarta, se formaba un tribunal en el que no se me incluía" para evitar «un rosario de más recusaciones o abstenciones». Y que no fue infalible dada la veintena de abstenciones y las denuncias que han intercambiado el magistrado y el abogado en las últimas décadas.