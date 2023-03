Colaboración público-privada, diálogo y cogobernanza. Son los tres conceptos que más se repitieron ayer durante la segunda jornada del Foro de Municipalismo que Levante-EMV celebró durante el pasado jueves y ayer en el Ateneo Mercantil de València, en una clara demanda tanto de los ayuntamientos valencianos como de las empresas que trabajan con ellos para potenciar la colaboración público-privada de cara a acometer las inversiones necesarias para hacer frente a los retos marcados por la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión. Asimismo, la financiación, gran protagonista de la primera de las jornadas, volvió a salir a escena. Durante dos días, una treintena de personalidades entre las que se encontraba el president de la Generalitat, Ximo Puig, departieron sobre los desafíos a los que se enfrentan actualmente los ayuntamientos, así como las soluciones que se plantean tanto desde la Administración pública como desde una vertiente privada.

Las exigencias de la Unión Europea en materia de sostenibilidad, la renovación necesaria de las infraestructuras o la aplicación de la innovación a los distintos servicios que requieren ayuntamientos o diputaciones, como es el caso de la gestión de los residuos urbanos, estuvieron reflejadas en las presentaciones realizadas por los representantes de Fovasa y Global Omnium, que intervinieron ayer en una cita que fue conducida por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás.

El director de Fovasa, Juan Pablo Mateo, puso como gran valor de su empresa la apuesta por la innovación, de la que se puede aprovechar la Administración Local para mejorar los servicios que ofrecen a la ciudadanía. «Hay que ir hacia la eficiencia y necesitamos la tecnología para conseguirla», destacó.

Por su parte, el director general de Global Omnium, Vicente Fajardo, puso el foco en que la Unión Europea ya advierte de que «vamos tarde si queremos ser sostenibles y competentes». Así, recordó a los representantes de la Administración Local asistentes que «se necesitan invertir 2.500 millones de euros» para renovar la infraestructura hídrica existente por su «elevada antigüedad», para lo que será indispensable la colaboración público-privada.

Esa relación entre Administración y empresas será necesaria, precisamente, para explotar las posibilidades de las energías renovables. A ese modelo energético se refirió la consellera de Movilidad y Obras Públicas, Rebeca Torró, durante la clausura del evento, en la que apuntó a la necesidad de diálogo entre empresas, Administración y sociedad civil para que se puedan aprovechar «las miles de horas de sol y viento que tenemos» que, según aseguró, pueden situar a la Comunitat Valenciana como «líder y referente en este cambio de modelo energético».

El valor del área metropolitana

Sobre la cogobernanza centró su intervención la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, que abrió la matinal de discursos. Según insistió Gómez, esta cogobernanza es la clave para el desarrollo sostenible de València y de los municipios del área metropolitana. Asimismo, la vicealcaldesa emplazó a los ayuntamientos a «tener una visión conjunta» en la que brille «la empatía y el respeto entre los municipios» sin que el color político interfiera en ello. Gómez, además, clamó por que València se alce como «una de las grandes capitales del Mediterráneo» y justificó la carencia de inversiones en la EMT respecto a Madrid o Barcelona en que el servicio, precisamente, es sólo urbano y no metropolitano.

«Correcciones» en la financiación

El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, cogió el testigo para reivindicar la eficiencia de los ayuntamientos valencianos, al tiempo que reclamó al Gobierno de España correcciones en las plusvalías para poder mejorar la financiación de los consistorios.

En esas plusvalías también hizo hincapié el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que apuntó que su municipio recaudará un millón de euros menos por la nueva normativa, por lo que pidió «repensar» esas medidas fiscales, y recordó que su ciudad triplica población en verano, «pero es la ciudadanía empadronada la que cuenta para obtener fondos estatales y europeos».

Precisamente sobre la financiación versó la primera de las mesas de debate del día. Ante la defensa del Fondo de Cooperación Municipal realizada por el director general de Administración Local de la Generalitat, Antoni Such, surgieron las críticas del alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, que pidió cambios en el funcionamiento de dichos fondos en cuanto a los niveles de endeudamiento, el saneamiento financiero y el cumplimiento de los ODS, si bien reconoció como un acierto el incremento de la dotación en 10 millones de euros anunciado el jueves por Puig. Mientras, Joanma Miguel, alcalde de Llíria, reclamaba una «financiación eficiente» para lograr «estabilidad financiera», y Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, abogaba por una redistribución de fondos «de las instituciones que no los necesitan tanto».

El problema de la despoblación

La otra mesa debate de la jornada abordó el problema de la despoblación con una proclama en común por parte de los cuatro participantes: los pueblos tienen pocos recursos para gestionar grandes problemas. La frase, en boca de la alcaldesa de Andilla, Consuelo Alfonso, centró el debate, en el que la secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra la Despoblación, Elena Cebrián, pidió «cambiar la mirada en negativo del interior valenciano para empezar a hablar de dónde están las oportunidades». No obstante, el catedrático en Geografía y Sociología por la Universitat de València, Javier Esparcia, apuntó que el problema ya no son solo los servicios, porque aún teniéndolos «no hay tanta gente dispuesta a irse a vivir en el interior». Por eso mismo, el alcalde de Venta del Moro, Luis Francisco López, recalcó que no todo va de atraer a personas, «sino de cuidar a las que estamos allí».