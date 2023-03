Los segundos espadas marcan las líneas en el primer debate preelectoral

Ninguno de los presentes en la mesa será el candidato de su partido a la Generalitat (alguno incluso podría no estar en las listas electorales) pero sus intervenciones fueron una primera muestra de lo que espera en los próximos meses. Igual que antes de que comience el calendario de partidos oficiales, hay encuentros de pretemporada, amistosos para coger rodaje, la celebración de una jornada sobre los 40 años de las primeras elecciones a las Corts se alzó como el primer debate preelectoral con las urnas como telón de fondo. Aunque en este caso, de lo de amistoso, nada.

Los portavoces adjuntos del parlamento valenciano rompieron el hielo y trazaron las primeras líneas para los siguientes debates. Que los habrá, aunque con otros protagonistas. En el de este viernes se pudieron ver por dónde irá la línea argumental de los partidos. Los dos bloques están claros, izquierda y derecha, los tres partidos del Botànic que lucen gestión y señalan el peligro de la ultraderecha frente a las críticas tanto por las acciones autonómicas como por la labor estatal de PP, Vox y un Ciudadanos que intenta sacudirse los malos augurios demoscópicos.

Ese será una de las principales barreras a las que tendrá que hacer frente Cs que, para saltarla, exhibe su crítica tanto a PSPV como PP recuperando el término "bipartidismo" del baúl de 2015. Lo hizo con el Tajo-Segura y con la corrupción, especialmente incisivo, el síndic adjunto, Fernando Llopis, con el último caso, el Mediador, que afecta a los socialistas y los datos escabrosos conocidos sobre el 'Tito Berni'.

De ahí se enlazó el debate con uno de los temas recurrentes: la fiscalidad. "Los impuestos sirven para algo", replicó Carles Esteve, portavoz adjunto de Compromís, a las críticas de "infierno fiscal" mientras comenzó a desgranar una serie de medidas sociales como la Renta Valenciana de Inclusión. "Es un orgullo", añadió. Ahí entró al trapo la portavoz adjunta de Vox, María Llanos, quien insistió que eso lo pagaban las familias valencianas mientras el Consell "gobierna para sus amigos y familiares". "¿Y qué se propone? ¿Abandonar a las personas a las que les vaya mal? ¿Dejar al lado a los pobres?", respondió Esteve. "Con ustedes, a todos nos va peor", agregó la diputada de la ultraderecha.

Al debate de los tributos se unió también la portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, una coalición que, sin embargo, continúa en negociaciones para ver cómo encajar a EU (partido al que pertenece Blanes) y a Podem. "No hay mayor desigualdad que gobernar para todos igual, hay que atender las necesidades con diferencia, no quiero que todos paguemos mismos impuestos", señaló la diputada quien pidió no igualarse con Madrid en los servicios públicos.

"Parece que Ayuso sea la presidenta de la Generalitat y ustedes la oposición", dijo el síndic adjunto del PP, Miguel Barrachina, quien exhibió algunas de las líneas por las que atacarán los 'populares'. No en vano, Barrachina es el director de campaña de la formación para el 28M. Así, reconoció "las buenas intenciones, con desastroso resultado" de la gestión del Botànic y en esta desglosó los problemas con las renovables, el atasco en el pago del bono térmico o de las becas y hasta incluyó la rebaja de penas provocadas por la ley del solo sí es sí.

Esa imagen la trató de combatir la responsable socialista, la diputada Rosa Peris, quien usó una de las frases que se han convertido en habituales en el entorno de Ximo Puig: "Dato mata relato". Y así, como el jefe del Consell durante sus comparecencias, lanzó varios de los datos de mejoría de la Comunitat Valenciana respecto a 2015 (paro, inversión extranjera o crecimiento económico), cargó contra las "fake news del PP" y reivindicó la defensa del feminismo ante el "peligro" de la extrema derecha. Y con aplauso del público, estudiantes de Derecho, se terminó el primer simulacro. En el siguiente, habrá ya votos en juego.