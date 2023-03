Miguel Mínguez: "Creo que la huelga no tiene justificación"

Miguel Mínguez (Ojos Negros, Teruel, 1954) nos recibe en su despacho, ese que en estos ocho años ocuparon antes Carmen Montón y Ana Barceló. Especialista en Digestivo, profesor y vicedecano de la Facultad de Medicina e investigador en el Incliva, le precedía su fama de hombre dialogante, tranquilo y sensato, atributos que ha tenido que sacar a relucir en estos casi diez meses en la Conselleria de Sanidad ante un panorama postpandémico especialmente complicado. La entrevista tiene lugar el jueves por la tarde, con la convocatoria de huelga ya en firme pero antes de agotar el último cartucho que suponía el encuentro con todos los sindicatos del viernes.

Estamos en un momento turbulento con una huelga general de médicos sobre la mesa, otra huelga en el área de Alzira de personal revertido, quejas por saturación en diferentes niveles y servicios… ¿Es la sanidad postpandemia que esperaba?

Uno de los primeros análisis que hice fue ver qué estaba pasando porque aunque incrementamos los recursos humanos un 10 % con respecto a 2019, el incremento de la demanda era muy importante en Primaria y urgencias: había aumentado un 18 % pero hemos llegado al 21 %. Había que explicar a qué se debía. En el caso de cirugías o pruebas teníamos que compensar el tiempo que todo el sistema había estado cerrado por la covid. En Primaria, también vimos que había una sensibilidad especial en la población y se consultaba en una parte muy importante por problemas menores y esto saturaba.

¿El aumento de demanda entonces se ha comido la subida de la plantilla? ¿Hay justificación entonces para la huelga?

Creo que la huelga no tiene justificación. La Comunitat Valenciana se adelantó en la contratación de las personas que ya tenía en la época covid; disminuyó los ratios porque en Atención Primaria tenemos los ratios que ya quisieran en otras comunidades; planificó un plan para Primaria, salud mental y ha ido haciendo los deberes. Pero las plazas en Primaria se han cubierto a finales del año pasado y el beneficio lo empezaremos a ver ahora. Como la disminución de lista de espera quirúrgica estamos empezando a verla también. En enero teníamos 87 días. Esto lleva un tiempo, pero los indicadores van a la baja en tiempos de espera. Yo tengo la hipótesis de que esta hiperdemanda va a ir a menos y vamos a mejorar en todas las ratios.

¿Cree que hay motivación política en la huelga?

No se debe iniciar un diálogo poniendo encima de la mesa una huelga. Mi primera sorpresa fue que de los seis sindicatos con los que me reuní solo uno propuso una huelga y pidiendo más de lo que pedía antes. La segunda es que este martes hace una nota de prensa diciendo que no hemos cumplido… Cuando un sindicato reivindica, que tiene todo el derecho, se conversa, da tiempo (porque en función de las reivindicaciones unas veces es sencillo y en otras se tardan semanas) y si queremos acordar un paquete completo debemos esperar a que todas las reivindicaciones estén consensuadas. Debe de quedar bastante claro que la postura de ese sindicato va encaminada a huelga. La de la conselleria es al diálogo con la mesa sectorial.

Precisamente en la mesa sectorial hay ánimo de aceptar parte de las demandas importantes de CESM, como la jornada de 35 horas.

Por supuesto. El 23 de diciembre con los 6 sindicatos llegamos al acuerdo de iniciar las negociaciones y eso nos costó muy poquito y calendarizamos todo. Se han ido aprobando muchísimas cosas.

¿Entonces, habrá huelga?

A mí me gustaría que no hubiera. La convocatoria está hecha. Salvo que este viernes se decida otra cosa, habrá huelga

Se está echando mano de la privada para compensar el atasco provocado por la covid en la lista de espera quirúrgica. ¿Van a poder prescindir del todo de esta muleta?

La idea es que se quede el autoconcierto exclusivamente. Anhelamos llegar a un máximo de 70 días de demora. Estamos haciendo operaciones de mañana y de tarde y en algún caso también los sábados porque queremos primar el autoconcierto, utilizar nuestros recursos, pero no tenemos suficiente y es imprescindible la colaboración con la privada pero con hospitales cuyo procedimiento acreditemos nosotros y que no tengan una lista de espera mayor que la nuestra. La novedad ha sido ofertarlo desde el primer día sin esperar dos meses. Es muy reciente pero llevamos alrededor de 600 pacientes con este procedimiento.

También tienen apoyo de la privada tras la vuelta a lo público de las resonancias. ¿Aquí también se quiere ser autosuficiente?

La autosuficiencia pasa por una optimización de los recursos y por ser muy eficientes. En estos momentos, cambiar una resonancia obsoleta por una nueva —en lo que estamos con la llegada de las 79 máquinas de alta tecnología del plan Inveat— nos está costando semanas e incluso meses porque en algunas hay que tirar tabiques. Esto justifica que tengamos que recurrir a estos contratos, pero el paso siguiente es la optimización del recurso: que funcione mañana, tarde, parte de la noche e incluso parte de los fines de semana. No es de rigor que el ciudadano solo sea atendido por las mañanas. Esto tiene que cambiar. Es probable que haya que hacer más contratos porque el sistema público es más garantista en derechos laborales.

Un convenio único para todos los revertidos

El proceso para consolidar 9.200 plazas en el que hay inscritas casi 60.000 personas podría paralizarse y se está pendiente de la decisión del TSJ.

Yo estoy deseando que llegue (la decisión del TSJ) para que la incertidumbre desaparezca. Vamos a tener que respetar lo que diga el tribunal. Si nos dice que este concurso oposición por baremo excepcional no reúne las garantías legales y hay que modificarlo, tendremos que hacer caso.

¿Le ve intencionalidad política al recurso planteado por esos 850 trabajadores?

No, hay trabajadores que piensan que deberían haberse incluido. Hicimos todas la preguntas por escrito a Abogacía, una comunicación al ministerio… nuestra intención era que abarcara al máximo de personal pero el ministerio fue tajante: todas las personas que tengan un contrato fijo no pueden entrar en la convocatoria.

Eso deja fuera a revertidos pero tampoco se contabiliza el tiempo trabajado en concesiones, el otro motivo de recurso.

Eso lo preguntamos a Abogacía y nos dio un informe y lo hemos acatado.

¿La figura del fijo a extinguir debería ser la que se utilizara para las próximas reversiones? Porque cinco años después, los revertidos en Alzira han convocado huelga y el convenio colectivo de Torrevieja está en tribunales.

Es la que tenemos. Ahora los sindicatos nos han propuesto solucionar el problema haciendo un convenio único con el personal laboral a extinguir. Estoy totalmente de acuerdo. En Alzira reivindican la confluencia con los derechos laborales de los estatutarios y la mejor manera y más ágil sería con un convenio único. Que esa figura tuviera los mismos derechos que el estatutario y se acaban los problemas. Vamos a solicitar informes de expertos en legislación laboral.

¿Ayudaría a desactivar la huelga convocada en Alzira?

Lo han de valorar ellos. La propuesta está hecha. En la impugnación que hizo la Abogacía y esta conselleria contra el convenio de Torrevieja yo ayer (por el miércoles) firmé la documentación y la hemos anulado.

«Iremos seguro a poner un tope de 35 pacientes al día para médicos de Primaria

En negociaciones del comité de huelga se abrió la posibilidad de poner un tope a las agendas de médicos y pediatras. ¿Se hará?

Se irá seguro a eso. Hemos analizado el número de visitas que ven en Primaria. Entre el 75 % y 80 % de profesionales ya ven menos de 36 visitas reales. Pero hay otros que aún ven más y esto tenemos que subanalizarlo. ¿Es carga burocrática? ¿Asistencial? Si es burocrática tengo que intentar disminuirla y una de primera medidas que tomamos es que las bajas laborales las tenía que hacer el médico que la indicara y no Primaria. Una de las grandes barreras que puede tener un médico para sentirse satisfecho es sentirse administrativo.

Pero los pacientes siguen esperando días para tener cita.

Eso va a bajar. El 60 % de las consultas se dan en menos o igual a cinco días. En el ámbito rural funciona bien pero en las ciudades... ahí cojea. Tenemos más demora y necesito saber si es por el aumento de demanda o por bajas de médicos que están sin cubrir y el ratio no es real.

¿Y por qué están sin cubrir?

Porque no hay en la bolsa.

Este año se va a intentar «pescar» antes profesionales de fuera y evitar quedarse sin sustitutos para las vacaciones.

Pedí las vacaciones a finales de enero. Necesito saberlo ya porque tengo que intentar fidelizar a los residentes de Familia que acaban en mayo y a enfermería. Y al que se pueda quedar ofrecerle un contrato como mínimo de 3 o 4 meses. No puedo improvisar a última hora. Todo es planificación, lo mismo que intentar ver cuántos médicos se han jubilado y quieren volverse a incorporarse con incentivo económico a través de una jubilación activa. Hemos enviado carta a los médicos y estamos recibiendo respuesta. Y si llegamos a tiempo a que el plan de Medicina de Familia lo tengamos visible, podemos ser atractivos para otras comunidades.

¿Tenemos buen cartel ahora?

No hay buen cartel en toda España pero nosotros en Atención Primaria tenemos las mejores ratios. En Pediatría no llegan a 800 menores. Los profesionales se quejan pero que vayan a trabajar a otra comunidad.... Si podemos visibilizar la implementación del plan de Primaria, somos muy atractivos. Si no lo hubiéramos hecho, no quiero saber lo que pasaría.