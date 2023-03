El hospital La Fe de València ha recibido una donación de juguetes adaptados para niños con diversidad funcional dentro de la campaña solidaria impulsada por la compañía Irisbond, pionera en tecnologías de eyetracking y referente en Comunicación Aumentativa Alternativa.

Esta campaña busca concienciar sobre "el derecho de todos los niños a jugar, independientemente de su condición". El hospital La Fe ha recibido seis lotes de juguetes adaptados.

La citada empresa ha señalado que "el 36 % de las familias con niños con problemas de comunicación o diversidad funcional recalca que le resulta tremendamente difícil encontrar juguetes adaptados" y apunta que si los hay les cuesta que tengan "un coste asequible", dado que el precio en el mercado se sitúa entre los 110 y los 5.000 euros.

Ante este "problema" y con el fin de "apoyar el derecho fundamental a jugar de todos los niños, sin importar su condición", Irisbond ha llevado a cabo por segundo año consecutivo esta campaña solidaria.

En esta ocasión y gracias a las donaciones de particulares, se ha conseguido recaudar once lotes de juguetes por un valor de 2.000 euros. Se trata de juguetes que pueden adaptarse con un pulsador blando, fácil de presionar con manos o cabeza para activar los juguetes. Estos también se pueden activar con la mirada para dar acceso al ordenador y control remoto.

"Estamos muy agradecidos a Irisbond y a todos aquellos particulares que han aportado su granito de arena para que los niños con diversidad funcional de nuestro centro puedan jugar. Estas donaciones suponen un cambio para ellos y sus familias que, sin duda, les aportará mucha autonomía de juego y felicidad. Además, nos sirven a los especialistas como herramientas para el tratamiento de los pacientes neurológicos pediátricos", ha explicado la directora de Área de Atención a la Ciudadanía del Hospital La Fe, Susana Gómez Leyva.

Gracias al juego, estos menores pueden descubrir que la causa y el efecto están relacionados. Asimismo, mediante el uso de los juguetes adaptados pueden adquirir experiencia en cuanto a qué elementos de control son los adecuados.

"Estos juguetes serán estupendos para ellos y su desarrollo. Esta donación va a tener un altísimo impacto en sus vidas y la de sus familias, ya que muchos de ellos no podían tener acceso por el elevado precio. Desde Irisbond estamos muy contentos de servir como altavoz y canal en aras de la concienciación y normalización de la visibilidad bien entendida. Necesitamos juguetes que no solo muestren discapacidades, si no que se adapten a la propia discapacidad del niño, ayudando a normalizarla desde la infancia", ha asegurado el fundador y CEO de la empresa, Eduardo Jáuregui.

Esta compañía trabaja desde su fundación y desde hace ya diez años en colaboración con empresas, equipos médicos y las consejerías de Sanidad para seguir promoviendo el derecho a la comunicación de cualquier persona.