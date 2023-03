«Me pedían más de 550 euros por abrir una puerta con una radiografía». Esa es la cifra que les quería cobrar un cerrajero a los padres de Manuel, un vecino de Albal, el pasado 1 de enero por un servicio de urgencia. Era fin de semana y más tarde de las 20 horas, ya por la noche, pluses con los que se aplica la tarifa máxima. Si se trata de una puerta acorazada, el precio se dobla. Una mujer de Cartagena pagó 1.077 euros (849 más IVA) en Nochevieja de 2020. Si el trabajo es entresemana y en horario laborable, la factura depende de varios factores, pero no existe un precio regulado y las sorpresas están a la hora del día.

El sector de la cerrajería urgente en España tiene libertad de precio. «No existe ninguna regulación. Son precios desorbitados y en un momento dado son abusivos», explica Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV).

Levante-EMV se ha puesto en contacto con varios cerrajeros para pedir precio por un servicio de urgencia. Los baremos oscilan entre los 75 y los 200 euros un día entresemana antes de la noche. El precio más económico, el de 75 euros, corresponde a la apertura de una cerradura básica si no hay ninguna vuelta de llave. Es decir, siempre que está cerrada sólo de un portazo. Con vuelta de llave el coste se duplica (150 euros), y si es blindada ya se va a los 200 como mínimo.

El caso de los padres de Manuel que abre este artículo es el de un matrimonio mayor que se dejó la llave puesta por dentro y se percató cuando regresó del médico. «Llamamos al cerrajero, pero no le pedimos presupuesto hasta que llegó a la puerta. Nos dijo entonces que eran 550 y que en el precio estaba incluido el traslado, la festividad y la nocturnidad. Que era una servicio de 24 horas y ese era el precio. Negociando, se ofreció a no cobrarnos el IVA, así que al final accedimos y pagamos algo menos de 500 euros porque era de noche, hacía frío y mis padres necesitaban entrar en casa. Pero sin factura, claro», explica Manuel.

Con eso, con la inmediatez, es con lo que juegan parte de los cerrajeros de urgencia. Desde las asociaciones de consumidores coinciden en que no son pocos los que «se aprovechan de esa necesidad que tenemos de entrar en nuestra casa si nos hemos dejado las llaves, urgencia que aumenta si tenemos a algún hijo dentro, como se da en algunos casos», explica Inglada.

Mari Carmen, una vecina del barrio de Russafa de València cuenta a este periódico su experiencia con otro cerrajero. «Había perdido la llave, busqué en internet y llamé al primero que me salió. Me pidió que esperase en el rellano de la escalera, que no podía ver cómo la abría. Lo hizo en 40 segundos, supongo que con algún plástico», recuerda. Pagó 150 euros por el servicio, IVA incluido en este caso. Cuarenta segundos a 150 euros son alrededor de 200 euros por minuto; es decir, este abrepuertas cobraría unos 12.000 euros por hora. Más de 42.000 euros si es un servicio de urgencia.

El posicionamiento en Google es una de las herramientas que utilizan algunos cerrajeros de dudosa profesionalidad, «porque la gente busca rápido con el móvil y llama al primero que le sale porque se siente desesperada», explica Inglada. «Nos llegan reclamaciones por servicios de 500 y 600 euros y por más, algunos por mala praxis y otros porque no han avisado del precio. Pero esto no está regulado, así que se trata de un pacto entre el cliente y el cerrajero y puede cobrar lo que quiera», añade.

Del abuso al precio razonable

A este contexto de incertidumbre se añade el de un gran desconocimiento general sobre la cobertura del seguro del hogar de este tipo de urgencias. «Mucha gente no lo sabe, pero muchos seguros del hogar cubren este servicio. Sólo tienes que llamar y vienen a abrirte la puerta o cambiarte el bombillo. Hay gente que lo sabe, pero piensa que puede llamar a cualquier cerrajero y luego le pide al seguro que se lo pague, pero muchos seguros se niegan o solo se hacen cargo de una parte porque así sale mucho más caro. Hay que saber que estos servicios de 24 horas son carísimos», afirman desde la UCCV, que subrayan que igual que existen cerrajeros que abusan con los precios hay otros que lo hacen con costes muy razonables y no intentan aprovecharse de la situación.