El sindicato médico de la Comunitat Valenciana (CESM CV) ha denunciado servicios mínimos "abusivos" en la primera de tres jornadas de huelga en la que, bajo el lema "Sobran razones", exige una "atención médica de calidad" y quiere visibilizar el malestar del colectivo médico con la Conselleria de Sanidad por no atender sus reivindicaciones.

Aunque aún no se han facilitado dados de seguimiento de la huelga, en algunos hospitales, como el de Llíria, algunos facultativos han salido a primera hora a las puertas de urgencias con pancartas con frases como "SOS atención sanitaria en coma", "Llevo 24 horas trabajando ¿te atiendo?", "Más médicos para una atención de calidad", "SAMU sin médico, no" o "No a los contratos basura".

La protesta, que no ha sido secundada por el resto de sindicatos presentes en la mesa sectorial de Sanidad (UGT, CCOO, CSIF, SATSE e Intersindical Valenciana), sí que cuenta con el apoyo de los Colegios de Médicos de las tres provincias y de Asociaciones y Sociedades de médicos de Atención Primaria, pediatras o residentes, entre otros.

La huelga, que también ha sido convocada para los lunes 3 de abril y 8 de mayo, se produce tres meses después del primer preaviso de huelga (30 de noviembre), y tras mantener seis encuentros con la Conselleria de Sanidad, que ha presentado al sindicato varias propuestas que ha rechazado tras calificarlas de "inaceptables" y que demuestran el "desprecio" hacia el colectivo.

Ambas partes se han acusado de haber roto las negociaciones, aunque desde la Conselleria de Sanidad afirman que se "sigue apostando, como ha hecho desde el primer día, por la negociación y el diálogo, y avanzar de forma conjunta en medidas destinadas a reforzar el sistema sanitario público y las condiciones de trabajo de sus profesionales".

Servicios médicos marcados

Los servicios mínimos establecidos por la Conselleria de Economía Sostenible en los hospitales son los servicios propios de los domingos en las salas de hospitalización, servicios centrales urgentes, quirófano de urgencias o puerta de urgencias.

Mantienen servicios de jornada habitual los servicios de diálisis, radioterapia, programa de trasplantes, UCI y Unidad de Reanimación, así como el SAMU-CICU, los Puntos de Atención Sanitaria (PAS) y los Puntos de Atención Continuada de Primaria (PAC).

En los centros de salud y centros de especialidades deben mantenerse los servicios propios de un sábado, que son los "mínimos necesarios para atender los requerimientos de la población", según señala la resolución de la Conselleria.

Hay servicios del 50 % de jornada habitual en los servicios de farmacia hospitalaria, quirófanos programados, oncología, unidad de hospitalización a domicilio y hospital de día, del 25 % en consultas externas preferentes, y del 50 % en atención domiciliaria y en los centros de transfusión para garantizar la asistencia sanitaria no demorable.

"Mínimo" seguimiento de la huelga, según Sanidad

Por su parte la Conselleria de Sanidad ha emitido un comunicado en el que informa de que la recopilación de los datos de los distintos departamentos de salud por parte de la dirección general de Recursos Humanos, el seguimiento de la huelga ha sido del 7,4% de los médicos, indicando que "la jornada de hoy está transcurriendo con normalidad y con un mínimo impacto asistencial en el sistema sanitario público"