El Hospital de Requena podría dejar de hacer operaciones de Traumatología a partir del 1 de abril por falta de personal. Es la denuncia que han hecho desde el sindicato Simap, desde el que aseguran que los traumatólogos del servicio ya lo han notificado ante la gerencia ante la crítica situación en la que se encuentran. O se ponen más profesionales a partir del mes que viene o habrá que "suspender quirófanos y posponer primeras visitas" ya que con los profesionales en plantilla es "imposible atender las necesidades urgentes y programadas del área de salud". Auguran que este verano, si se mantiene la falta de personal, "será imposible cubrir todos los días de guardia".

Según explican desde el sindicato, la situación ha ido empeorando en los últimos cinco años y ahora mismo de ocho plazas de traumatólogo asignada al departamento "solo están cubiertas cinco". El mes que viene "una nueva renuncia" termina de complicar la situación que para Simap es "crítica e insostenible". En el servicio de Anestesia pasan por algo parecido "de 8 plazas, actualmente solo hay cinco en activo y una a media jornada y para cubrir las guardias solo hay cuatro especialistas".

Desde el sindicato piden una rápida respuesta de la Conselleria de Sanidad a la que critican por no haber dado una solución a la falta de especialistas en el área de salud, una realidad que no es nueva y que no afecta solo a la especialidad de Traumatología, también a la de Anestesia y a otras especialidades como Cardiología.

10.000 euros más por ocupar estas vacantes

La intención de la administración era resolver esta falta de especialistas en áreas de salud alejadas, como la de Requena o la de Vinaròs, gracias al decreto de plazas de difícil cobertura que acaban de aprobar y que prevé compensaciones para los profesionales que ocupen estas vacantes como 10.000 euros más al año o mejores condiciones en la carrera profesional. Sin embargo, desde Simap aseguran que desde la publicación del decreto el pasado 31 de enero "no se ha observado ningún cambio" y este documento se venía prometiendo desde 2017.

"Pese a la apuesta de la conselleria por incentivar a los profesionales a ocupar puestos de trabajo lejos de las grandes urbes, han tardado 5 años en regular un decreto sobre plazas de difícil cobertura", critican desde Simap que ponen en cuestión que las compensaciones para cubrir estos puestos no incluyen cuestiones que sí demandan los profesionales como "flexibilidad horaria e inclusión del tiempo de transporte".

El "problema" de la derivación a la privada

Desde el sindicato apuntan además a que la solución no pasa por derivar a los pacientes a clínicas privadas a través del llamado plan de choque (en el que se operan muchos de los pacientes que están en lista de espera en la C. Valenciana) ya que en estas zonas alejadas supone que el paciente se desplace para ser intervenido" hasta "un centenar de kilómetros para muchas poblaciones" y más cuando la mayoría son personas de edad avanzada.