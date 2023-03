El Botànic presiona al PP con un pacto con Cs para renovar los órganos estatuarios

Ultimátum al PP sobre la renovación de los órganos: "O se unen o se quedan fuera". Es la conjura con la que se saldó este lunes la última reunión entre las tres formaciones del Botànic. El encuentro con representantes de las direcciones de los tres grupos parlamentarios dejó clara la intención de la izquierda de desbloquear con los votos de Ciudadanos los nombramientos pendientes en las instituciones que llevan en situación de interinidad desde octubre.

Consell Jurídic Consultiu, Consell Valencià de Cultura, Consell d'Universitats, Consell de Transparencia, Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació o Sindicatura de Comptes llevan en la nevera con la etiqueta de interinidad, es decir, caducado, desde hace seis meses. Hasta ahora, esta renovación parecía abocada al fracaso hasta la próxima legislatura cuando las urnas dotasen a la cámara de un nuevo reparto de escaños, sin embargo, sobre la bocina, los engranajes han empezado a girar.

El cambio en la dirección de Ciudadanos y la convocatoria de la comisión de À Punt para esta semana han sido clave para que la música del acuerdo empezase a sonar. La llegada de Mamen Peris al liderazgo de los liberales ha abierto la puerta a que se pueda prescindir del PP en la votación definitiva para sacar adelante estas instituciones, algo a lo que se había mostrado más reacia Ruth Merino, hoy responsable del equipo económico de los 'populares'.

Para sacar adelante la mayoría de los órganos, especialmente para los más sensibles como el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes o el Consell de Transparencia, se necesita el apoyo de tres quintas partes del parlamento. Es decir, 60 votos. Estos estarían de sobra garantizados con los 13 de Ciudadanos más los 52 que tienen Compromís, PSPV y Unides Podem. Es ahí donde el Botànic ha aprovechado la oportunidad sellando ya un pacto con Cs y asegurando la renovación de los órganos. Solo faltaría saber si con el PP o sin él.

"Queremos el máximo consenso posible, pero si el PP no cede y sigue enrocado en hacer una renovación a la carta cambiando las reglas lo haremos sin ellos", expresan fuentes del Botànic. El principal escollo hasta ahora era el Consell Jurídic Consultiu. Se han de renovar seis miembros: dos los propondría el Consell, dos los partidos de izquierda en las Corts y dos la oposición. Sin embargo, el PP exigía que uno de los cuatro fuera "de consenso", algo que no han aceptado en las fuerzas progresistas que continúan con su propuesta.

"Sería un escándalo"

El riesgo para los 'populares' es que en caso de que se desmarquen de la negociación puedan quedarse sin proponer ni siquiera a uno de los miembros que les tocaría. "Habrá acuerdo con o sin ellos, se les ha dado una última oportunidad de sumarse", insisten en la izquierda sobre el PP. Sin embargo, la posibilidad de que este pacto salga adelante sin contar con el principal partido de la oposición indigna en las filas del PP: "Sería un escándalo".

"Siempre se ha mantenido un escrupuloso respeto institucional en la renovación de órganos estatutarios entre PP y PSPV, no esperamos menos en este momento del PSPV", señalan fuentes de la formación que dirige Carlos Mazón. En este sentido, los 'populares' no se plantean la posibilidad de que no haya pacto ni qué harían si no lo hubiera, pudiendo desmarcarse también del resto de órganos, más allá del Jurídic donde está la principal divergencia, o rechazando votar aquellos que necesitan los 66 diputados.

Uno de ellos es la Presidencia del Consell Rector de la radiotelevisión pública que requiere dos tercios en primera votación y solamente queda un pleno. Esta será una de las primeras votaciones que mostrarán el nivel de acuerdos. La presidenta de la comisión y síndica adjunta de EU, Estefanía Blanes, la convocó para mañana y el movimiento ha traído sus réplicas. La comisión deberá elevar la propuesta de elección del candidato a presidir el ente entre las tres opciones planteadas por el Consell Audiovisual (Mar Adrián, Miquel Francés -es el favorito- y Pau Vergara), aunque para aprobar esta primera parte solo es necesaria la mayoría simple.