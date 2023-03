Nuevo episodio en la renovación de los entes consultivos. Mientras el Botànic y Ciudadanos perfilan su acuerdo y presionan al PP para que entre en el pacto, el único que estaba meridianamente claro para ser aprobado, el del director general de À Punt, Alfred Costa, ha sufrido un revés. El diputado de Compromís, Josep Nadal, ha anunciado en su cuenta de Twitter que no acudirá a votar a la comisión de la que es miembro por estar en desacuerdo con este acuerdo.

"No estoy de acuerdo con la decisión de Compromís de votar a Alfred Costa como director general de À Punt y por cuestiones de conciencia no acudiré mañana (por este miércoles) a la comisión de RTVV en la que he estado trabajando estos últimos ocho años", ha indicado Nadal en sus redes sociales.

En este sentido, el parlamentario autonómico desde 2015 ha señalado que no está de acuerdo con la postura de Compromís de "ratificar un proyecto contrario al modelo de radiotelevisión que hemos defendido estos años". Nadal ha sido uno de los diputados que ha trabajado en la comisión que puso en marcha la tele en 2018, pero se desmarca del acuerdo para renovar a Costa otros tres años porque, considera, "no se ha respetado la pluralidad informativa".

"Tengo claro que mi modelo no es el de Notícies de Canal 9 ni el del regreso de Bárbara Rey", ha justificado Nadal que ha mostrado sus diferencias con el modelo llevado a cabo por el director general del ente desde marzo de 2020. "Ya sé que hacer pública mi postura no vale prácticamente para nada, pero tengo la esperanza que algún día Compromís se tome seriamente el tema de los medios de comunicación", ha criticado.

La renovación de Costa se votará este miércoles en comisión para lo que se necesita una mayoría absoluta, algo que, sin el voto del diputado de Compromís pasa a depender de Ciudadanos, que en principio estaba a favor de la continuidad del hoy director general. Costa ha sido propuesto por el Consell Rector al pasado un concurso público para su continuidad otros tres años.