La defensa de Rus lo presenta como víctima: "Era la bruja a quemar"

Las defensas de los principales acusados del caso Taula se presentaron ayer como víctimas políticas de una caza contra sus defendidos, pidieron la nulidad de toda la investigación por la «ilicitud de las grabaciones» que cimentaron la investigación además de la libre absolución de Alfonso Rus, Emilio Llopis, Marcos Benavent y Máximo Caturla.

El abogado del exalcalde de Xàtiva y expresidente de la Diputación de València, Emilio Pérez Mora, abrió el fuego de los informes finales de los acusados no conformados, presentando a Rus como una víctima. «Una causa penal es una lid entre caballeros. Pero en esta mantàfula (montaje) que ha sido el caso Taula, la Fiscalía Anticorrupción ha jugado con las cartas marcadas. No ha sido garante de la legalidad en una cuestión jurídica que se vió salpicada por intereses políticos, en la que la ley y la jurisprudencia se convirtieron en el Malleus Maleficarum [ «El martillo de las brujas», un libro del siglo XV sobre la persecución de la brujería]. Y la bruja a quemar era Alfonso Rus Terol».

Un político que durante años lo fue todo en Xàtiva (alcalde de 1995 a 2015) y la provincia de València (presidente de la diputación de 2007 a 2015 y del PP provincial de 2004 a 2015) y que, según su defensa, «ha acabado sentado en el banquillo, con las empresas cerradas, sin posibilidad de créditos por una alerta de blanqueo, a pesar de que ni una comisión rogatoria ha podido encontrar un euro no ganado legalmente».

La defensa de Rus ha basado su alegato en dos frentes. La nulidad del caso Taula por la ilegalidad de las grabaciones que hizo Marcos Benavent y que su exsuegro entregó a la Fiscalía Anticorrupción. Es una causa con pecado original, a su juicio. «Parte de un ilícito que se realizó ocultando información. De un particular que busca reconstituir prueba para denunciar. Mariano López (exsuegro del yonqui del dinero) no tenía derecho a acceder a información de Benavent que no era de su propiedad. Mariano López buscó, encontró y preconstituyó la prueba para denunciar». Motivos suficientes para que «deba aceptarse esta causa de nulidad».

Sobre el fondo de la cuestión, el letrado Pérez Mora considera que «no existe prueba de cargo que demuestre la culpabilidad de Alfonso Rus. Cero patatero». Recordó que presidía Imelsa, pero tenía delegadas todas las competencias en un diputado de empresas, «que ni está ni se le espera». Aunque sí llegó a estar investigado en la pieza del «call center», pero se archivó la causa contra él. Y de Benavent y sus incriminaciones iniciales el letrado de Rus aseguró que «la cuestión principal es saber cuando miente o no. Rus no le impuso la contratación de nadie y menos para que cobrara sin trabajar».

Quien no entró en el fondo del asunto (negar el asalto a Imelsa y los contratos presuntamente zombis) fue la defensa de Marcos Benavent. Juan Carlos Navarro, el letrado del yonqui del dinero, se centró en la nulidad de la causa al denunciar «irregularidades que habrá que sanar» sobre las grabaciones. «Ha habido cuatro agentes perturbadores: el exsuegro de Benavent, Rosa Pérez, la Fiscalía y la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil]. Hay falta de trazabilidad y ruptura en la cadena de custodia de las grabaciones: se extrajeron de un disco duro del que era propietario mi cliente y sobre el que no dió autorización para su uso». Navarro considera que en Taula «se ha vulnerado el derecho a la intimidad y el de las comunicaciones, lo que afecta a un proceso con todas las garantías de tutela judicial efectiva». Y acusó a la exdiputada y actual consellera de Transparencia de «perjudicar la causa al investigar por su cuenta» y usarla «para obtener rédito personal y político».

El abogado de Máximo Caturla negó la acusación de organización criminal y haber ordenado los contratos en Ciegsa. «Éramos una organización, pero política», defendió.