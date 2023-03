Estudiantes protagonizan una manifestación por las calles de València y una huelga para visibilizar sus reivindicaciones por el 8M, el Día Internacional de la Mujer. En esta jornada el alumnado "vacía las aulas y toma las calles" para denunciar que las mujeres siguen sufriendo los efectos del "terrorismo machista" y demostrar que "hay relevo generacional en el movimiento feminista".

La marcha -convocada por el Sindicato de Estudiantes en ciudades de toda España, así como también en Alicante, Elx y Castelló de la Plana en la Comunitat Valenciana- ha partido a mediodía de la Facultad de Historia y prosigue hasta el centro de la capital del Turia hasta finalizar en la plaza de la Reina.

Con el lema 'Ni una menos, nos siguen matando', las y los participantes han coreado lemas como 'Si no hay solución, habrá revolución', 'Mi cuerpo es mío y de nadie más', 'El feminismo es antifascismo' o 'Estamos en lucha, Vox, escucha'. Además, han realizado sentadas en recuerdo de las víctimas de la violencia de género.

"Nos siguen matando y violando"

La portavoz de Libres y Combativas y del Sindicat d'Estudiants, Ana Isabel Arellano, ha asegurado que este 8M "se vuelven a vaciar las aulas porque nos siguen matando y violando y continuamos sufriendo las agresiones del terrorismo machista, tanto institucional como social".

Ha considerado, informa Europa Press, que en los últimos años "se está avanzando mucho en leyes feministas", pero ha alertado de que "faltan medios" para aplicarlas. En este punto, ha censurado el "ataque sistemático de partidos y medios reaccionarios" a la ley del solo sí es sí: "No es un ataque a una persona o a un ministerio, sino al movimiento feminista", ha advertido.

Esta portavoz ha subrayado, finalmente, la importancia de que la lucha por la igualdad sea "colectiva" e incluya al colectivo LGTBIQ+, y ha celebrado que en la manifestación hay "muchas mujeres jóvenes, junto a compañeros y compañeres". "Hay relevo generacional. Tenemos un movimiento feminista joven que tiene muy claro qué es lo que quiere y qué quiere cambiar", ha aseverado.

"La lucha es de todos"

En ese mismo sentido se ha pronunciado Marcos, presente en la manifestación estudiantil porque "la lucha es de todos".

"Los hombres no debemos tener un rol protagónico, pero sí de apoyo. Me alegra que cada vez haya más hombres, pero queda muchísimo por hacer. La mayoría de mis amigos no han venido, pero acabarán viniendo", ha confiado.