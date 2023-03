Las familias que acogen a menores tutelados llevan dos meses sin la ayuda de manutención

Son familias de acogida y cuidan de menores tutelados por la Generalitat Valenciana porque sus padres y madres no pueden hacerse cargo de ellos. Se trata de que esas criaturas vivan en un hogar y no en centros de acogida. Hay familias que comparten lazos sanguíneos con el niño o la niña de acogida (se denomina familias extensas) y otras que no comparten consanguinidad alguna (familias acogedoras). Los dos tipos de familia realizan una labor altruista en el sistema de acogida de menores de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se encarga de la manutención de estos menores, de forma que realiza ingresos mensuales a las familias para tal fin. De hecho, esa fue una de las primeras medidas que adoptó el primer Botànic, de la mano de Mónica Oltra: que las familias extensas y acogedoras recibieras la misma cuantía para la manutención de los críos, ya que en época del PP las familias extensas recibían menos dinero que las educadoras. Además aumentó esas mismas cuantías y se realizaron los cambios pertinentes para que las familias recibieran los ingresos de forma mensual (y no en dos pagos al año) para que la ayuda a las familias fuera real, mes a mes.

Sin embargo, hay un problema que se repite, de forma cíclica, al comienzo del ejercicio: cambia el año y el dinero no llega. Las familias no reciben pago alguno hasta marzo o abril. Si se quejan, les acusan de "peseteras". Si no lo hacen, atraviesan las dificultades en silencio y el problema no se soluciona. Las familias de acogida no lo son por recibir pago alguno. Pero no hacerlo les dificulta la economía. "Y hay muchas familias vulnerables en el sistema de acogida que los son para que las criaturas no vivan y no crezcan en centros de acogida, para que vivan y crezca la calor de un hogar. No es el dinero lo que persigue una familia de acogida", explican desde la asociación Familias de Acogida de España (Fades).

Un decreto para subsanar fallos

El 27 de febrero de 2021 la Conselleria de Igualdad aprobó un decreto que modificaba la naturaleza de las ayudas para familias de acogida. Antes dependían de Hacienda para ejecutar el presupuesto, lo que provocaba que los pagos tardaran en llegar más de dos meses (algo muy común en otros subsidios). Pero por otro lado provocaba que las familias más empobrecidas estuvieran asfixiadas económicamente a principios de cada año. Por eso Igualdad cambió la norma de las ayudas. A partir de entonces pasaban a ser un derecho subjetivo, es decir, no dependían de nadie para gastarse el dinero. Y se comprometieron a pagar en enero. Pero ni con esas.

"Hay muchas familias vulnerables en el sistema de acogida", explican

Las familias acogedoras lamentan, de nuevo, encontrarse en la misma situación y tener que salir a la palestra a exigir lo que le corresponden a los menores de los que se encargan. El sistema de acogida valenciano cuenta con más de dos mil niños y niñas en acogida familiar. Otros mil menores residen en centros de acogida, de una manera muy diferente a como se vive en familia. "Las familias debemos cumplir con todo, y así lo hacemos. Pero si nos quejamos, mal. Y si no nos quejamos, peor. La Conselleria de Igualdad debe cumplir con sus compromisos. Es importante, es básico y no se puede perjudicar a las familias acogedoras que intentamos hacer esta labor de forma altruista y lo mejor posible. Peor tood ha subido. La cesta de la compra, los suministros básicos. Los menores comen todos los meses, se visten, se calzan. Y nosotras cumplimos con todo", se quejan.

Aplicación informática

La Conselleria de Igualdad, por su parte, asegura que los retrasos en los pagos de enero y febrero "se deben a problemas generados en el desarrollo de una aplicación informática que permita cotejar todos los datos de las familias de acogida y los gastos con rapidez". Por ello, el director general de Tecnologías de la Información y la Comunicación, José Manuel García Duarte, y la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, se han reunido hoy en un gabinete de crisis con el personal técnico para establecer las medidas urgentes "que permitan agilizar los pagos y abonarlos antes de finalizar este mismo mes de marzo".