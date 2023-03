Sindicatos y Conselleria de Sanidad se vuelven a ver hoy las caras para debatir mejoras como la aplicación progresiva de la jornada de 35 horas o garantizar que los médicos de Familia y pediatras no vean más de un máximo de pacientes al día después de que el viernes pasado no fuera posible un acuerdo al no haber unanimidad. Del resultado de las negociaciones hoy depende no solo que se mejoren las condiciones de trabajo de los 70.000 sanitarios de la plantilla de Sanidad sino si en abril volverá a haber una huelga de médicos como la de este lunes.

Y es que desde el sindicato médico CESM, convocante de la huelga tras romperse las negociaciones con la administración, han adelantado que si se llega a acuerdos en la mesa sectorial ellos están dispuestos a aparcar las movilizaciones de abril y mayo aunque no lo hayan conseguido en el comité de huelga. Eso sí, la decisión se tomará siempre y cuando lo aprobado en mesa sectorial converja "lo suficiente" con las propuestas planteadas en su día para no ir a huelga.

"Si hay acuerdo, se acabó"

"Si los acuerdos se acercan a nuestras principales reivindicaciones, se acabó la discusión", asegura el secretario general del sindicato médico CESM, Víctor Pedrera. "No estamos montando todo esto para desgastar al conseller como están diciendo, sino para llegar a acuerdos y si estos llegan, retiraremos la convocatoria de huelga. Lo teníamos hilvanado pero dejaron de llamarnos con el objeto de derivar los acuerdos a la mesa", ha criticado. Aún así dice que no importa "el foro" donde se tomen los acuerdos.

Pedrera se manifiesta así ahora aunque en la reunión de mesa sectorial del viernes, no terminó cuajando un pacto sobre las 35 horas pese a que la mayoría de sindicatos estaban por la labor ya que, al no estar en la propuesta inicial de la reunión, se necesitaba "unanimidad" de todos los sindicatos y el CESM (que está representando junto al sindicato de TCAE, SAE), no lo aprobó. Tanto sanidad como el resto de formaciones acusaron de hecho a Cesmsae de "bloqueo" para no quedarse sin argumentos de cara a la huelga del lunes.

Jornada de 35 horas para 2025

La posición parece haber variado ahora que el paro se ha realizado (con un 7,4 % de seguimiento, según cifras de Sanidad, la mayoría en centros de salud) aunque la cuestión será si los acuerdos se acercan "lo suficiente" a lo que pedía el sindicato médico.

En principio no debería haber problema porque los acuerdos propuestos en mesa sectorial son similares a los que buscaba el sindicato médico pero para todos los sanitarios como la aplicación de la jornada de 35 horas pero hay que definir el plazo de su puesta en marcha. Los sindicatos, incluído el médico, estaría dispuesto a aceptar como límite 2025 pero la última oferta de Sanidad alargaba el calendario hasta 2026 teniendo en cuenta que supondrá 130 millones más de inversión para poner más personal.

Transporte para los médicos y más dinero por las guardias

Hoy además se va a negociar una batería de mejoras específicas para la Atención Primaria, algunas de las cuales ya venía reclamando el sindicato médico. La más llamativa, el poner un tope de pacientes en las agendas de los especialistas de Familia y de pediatría, acuerdo en el que ya se había avanzado en el comité de huelga con números sobre la mesa: no más de 35 pacientes al día para los médicos y 28 niños para los pediatras.

El cómo se gestiona el exceso de pacientes (las personas que acuden sin cita a la consulta) aún se tiene que definir. Se espera que en la reunión se pidan también avances concretos sobre el pago de las horas de guardia, que también pedía el sindicato médico o el que los médicos de los centros de salud vuelvan a tener transporte en sus visitas domiciliarias sin depender de sus propios vehículos.