El paro de los diputados se queda congelado una legislatura más

"El paro de los diputados sin duda es un tema conflictivo y difícil de abordar, pero es necesario hacerlo". La frase corresponde a una carta que a finales de año se comenzó a mover entre los grupos parlamentarios en las Corts. Varios diputados, especialmente en la izquierda, la firmaron. En ella se pedía "convocar la Comisión de Gobierno interior" para debatir sobre poner en marcha una "indemnización por transición" para garantizar "una transición hacia la vida laboral fuera de la política a los diputados y diputadas". Sin embargo, ese deseo ha quedado diluido.

La legislatura se encamina a su final en el parlamento autonómico y lo hace sin arreglar el llamado "paro de los diputados". Ayer hubo una nueva oportunidad en la citada Comisión de Gobierno interior, una reunión secreta sin luz ni taquígrafos en el que el tema del finiquito para los parlamentarios una vez se disuelvan las Corts ni siquiera entró en el debate. Ningún partido quiere asumir el coste (y menos con la cercanía de las elecciones) de proponer una medida que puede ser considerada impopular y la posibilidad de solucionarlo se esfumó.

El tiempo se acaba. De hecho, solo quedaría una nueva oportunidad para sacar adelante un tema que lleva dando vueltas desde el inicio de la legislatura sin que haya una resolución clara. Sería convocar una vez más esta comisión tras la junta de síndiques del próximo día 21 en la que también se ordenará el pleno de la siguiente semana, el último de la legislatura. Esta nueva comisión debería ser la última semana de marzo o la primera de abril, pero según las fuentes consultadas, es poco probable que se logre ningún tipo de pacto al respecto.

El problema está, según explican los diputados afectados, en que aunque sí realizan una cotización a la Seguridad Social, la representación parlamentaria no se considera un trabajo como tal, por lo que los parlamentarios no tienen derecho a la prestación por desempleo. Eso provoca que cuando llega el momento de dejar el acta, quienes no regresan a ningún trabajo, se quedan sin percibir ningún tipo de ingreso.

Así, la solución que se ha estado planteando es la de fijar una indemnización para quienes no tuvieran un trabajo al que regresar, una propuesta que, sin embargo, nadie se atreve a defender cuando llega el momento decisivo. Esta implicaría un incremento del presupuesto de las Corts, es decir, dinero público, y que podría rondar entre el millón y los dos millones de euros, lo que supone munición para las críticas.

La llamada comisión secreta tampoco abrió otro de los melones que tiene encima de la mesa desde hace varios meses es la reforma del reglamento que rige el funcionamiento de la cámara. En este se abriría la posibilidad de cambiar el debate de las Iniciativas Legislativas Populares para que pueda hacerse en el pleno o la forma de contratación de trabajadores por parte de los grupos parlamentarios.