Cinco políticas valencianas de los cinco principales partidos en las Corts responden a Levante-EMV un cuestionario sobre feminismo. La vicepresidenta del Consell y cabeza de lista de Compromís por Alicante, Aitana Mas; la vicesecretaria de Igualdad del PSPV, Ana Domínguez; la síndica, secretaria general y candidata a la Alcaldía de València, María José Catalá; la líder de Podem y candidata al 'cap i casal', Pilar Lima; y la portavoz y candidata a la Generalitat de Ciudadanos, Mamen Peris, hablan sobre sus referentes, por qué entraron en política o qué es necesario para lograr la igualdad.

Aitana Mas (Compromís)

¿Por qué entraste en política?

Pues la verdad es que no es ninguna historia épica. Mi padre y mi madre han sido militantes de base toda su vida y en casa he vivido siempre la política de cerca. En 2011 necesitaban alguien joven para la lista municipal y dije que sí. Y lo que parecía un paso natural, sin más, acabó en una pasión que hoy por hoy es mi trabajo.

¿Crees que ser mujer ha influido en tu carrera? ¿Por qué?

Evidentemente que sí. Si lo veo desde el punto de vista de mi formación académica, en la que las mujeres no suelen abundar en la ingeniería y mucho menos en la ingeniería civil. Y también en la política y concretamente en el espacio que corresponde al poder ejecutivo todavía no se está acostumbrado a las mujeres jóvenes a pesar de que se hayan dado pasos de gigante en los últimos años.

Una acción que hayas llevado a cabo en tu carrera y que consideres que ha ayudado a avanzar en la igualdad

El acuerdo de homologación salarial que hemos firmado recientemente entre patronal, sindicatos y entidades del tercer sector.

Una medida necesaria que se ha de poner en marcha para luchar por la igualdad

Introducir al género masculino en el rol de los cuidados.

Una referente política

Mónica Oltra

Una escritora y un libro suyo

Dime quién soy, de Julia Navarro

Una deportista

Simone Biles

Completa la frase: "El feminismo es... "

El feminismo es inclusivo y diverso.

Ana Domínguez (PSPV)

¿Por qué entraste en política?

Considero que no entré en política sino que la vida es política en sí misma. He entrado en un partido político en el que he considerado que es el que mejor me representa y mejor representa a la ciudadanía para mejorar las cosas, pero soy una firme defensora de que como dice el feminismo, lo personal es político y que hay que comportarse según sus convicciones. La política es todo y todos deberíamos opinar y participar de ella.

¿Crees que ser mujer ha influido en tu carrera?

Creo que para bien y para mal. Para bien porque estamos en un momento en que las mujeres que han venido antes que yo han peleado muchísimo para que ocupemos espacio y ahora nos toca a las más jóvenes dar la siguiente batalla que es ocupar el poder. Hemos conseguido mucho en este tiempo gracias a las mujeres del Partido Socialista para tener espacio y voz.

Una acción que hayas llevado a cabo en tu carrera y que consideres que ha ayudado a avanzar en la igualdad.

Apoyarme siempre en compañeras y apoyar a las compañeras. Allá donde he ido nunca han faltado mujeres en mi equipo y creo que eso es fundamental, que nos apoyemos unas en las otras, porque cuando más avances hemos conseguido ha sido cuando estamos juntas.

Una medida necesaria que se ha de poner en marcha para luchar por la igualdad

Yo diría dos. Por un lado, avanzar en corresponsabilidad porque es lo que separa ahora mismo a las mujeres de la ciudadanía para poder disponer de su tiempo porque todavía pesa mucho una mentalidad tradicional y machista en la que las mujeres tenemos un rol que nunca se ha valorado. Por otro, sobre violencia machista, lo más revolucionario es acabar con la prostitución. El hecho de que a día de hoy se pueda comprar el cuerpo de las mujeres es una salvajada que no podemos permitirnos.

Una referente política

Clara Campoamor, le debemos mucho todas las mujeres.

Una escritora y un libro suyo

Lucía Lijtmaer y su libro 'Cauterio'.

Una deportista

Carolina Marín, siempre me ha gustado muchísimo el bádminton.

Completa la frase: "El feminismo es...

"como diría Carmen Alborch, patrimonio inmaterial de la humanidad".

María José Catalá (PPCV)

¿Por qué entraste en política?

Porque quería ayudar a mis vecinos. Creo que lo más importante que podemos hacer desde las administraciones públicas es facilitar la vida a la gente.

¿Crees que ser mujer ha influido en tu carrera?

Creo en los méritos. Pienso que estoy donde estoy por mi trabajo y por mi esfuerzo.

Una acción que hayas llevado a cabo en tu carrera y que consideres que ha ayudado a avanzar en la igualdad.

Cuando era consellera, aprobé becas de formación profesional para mujeres en módulos técnicos donde la presencia mayoritaria es de hombres. Además, aprobé ayudas y medidas de conciliación en mi época de alcaldesa.

Una medida necesaria que se ha de poner en marcha para luchar por la igualdad

Universalidad y gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Es fundamental para la conciliación. Además, creo que hay que visibilizar los liderazgos femeninos en las empresas y en los STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) para fomentar y animar a que las niñas estudien carreras donde tradicionalmente la presencia masculina es mayor.

Una referente política

Mi madre

Una escritora y un libro suyo

La trenza de Laetitia Colombani.

Una deportista

Anabel Medina

Completa la frase: "El feminismo es...

"de todos y no una bandera política”

Pilar Lima (Unides Podem)

¿Por qué entraste en política?

Soy una vecina de Valencia y toda mi vida he estado en esta ciudad en las luchas por la vida de la gente de una forma u otra. Me dediqué muchos años a luchar por los derechos de las personas sordas desde el movimiento asociativo. Además soy trabajadora social, me mueve la justicia social. El 15M cambió mi vida y me hizo ver lo importante que es la lucha desde los partidos y conectar las instituciones con la gente a la que representas. Porque lo que le precedía no estaba a la altura.

¿Crees que ser mujer ha influido en tu carrera? ¿Por qué?

Por supuesto. En mi caso he tenido que romper tres techos de cristal: por ser mujer, sorda y lesbiana. A las mujeres en política cada día nos hacen 'mansplaining', es decir, hombres nos explican cosas que ya sabemos, siempre se nos trata con condescendencia, y en mi caso el paternalismo y el constante “tú no entiendes, Pilar” y “tú no sabes”.

Una acción que hayas llevado a cabo en tu carrera y que consideres que ha ayudado a avanzar en la igualdad

La aportación a un feminismo interseccional que tenga en cuenta la diversidad que compone, en este caso poner voz a mujeres con (dis)capacidad, y ser referente para la infancia sorda y que vean que el “no se puede” es un “sí se puede”. Desde mi posición velar porque ninguna barrera de comunicación dañe el bienestar de mi gente.

Una medida necesaria que se ha de poner en marcha para luchar por la igualdad

En València necesitamos un protocolo contra las agresiones sexuales en el ocio nocturno como ya tienen ciudades como Barcelona, Zaragoza o Pamplona. Además, necesitamos garantizar una red de cuidados municipal fuerte para que los ciudades de mayores, niñas y niños o personas dependientes, sea también corresponsabilidad del Ayuntamiento y de lo público.

Una referente política

¿Una? ¡Hay muchas! Tantas referentes feministas que es difícil escoger: Clara Campoamor, Ángela Davis, Alejandra Kolontai, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir o María Cambrils... Interminable. En todo caso me quedo con mi madre.

Una escritora y un libro suyo

'Hierba mora' de Teresa Moure y 'Panza de burro' de Andrea Abreu

Una deportista

Alexia Putellas, me flipa últimamente. Es increíble lo que está consiguiendo y el impulso que le está dando al fútbol femenino, a la vanguardia.

Completa la frase: "El feminismo es... "

“el principal motor de la democracia, algo que parece fácil de decir, pero es muy difícil de lograr”.

Mamen Peris (Ciudadanos)

¿Por qué entraste en política?

Es más fácil quedarse en un sillón criticando que trabajando en primera línea. La política es de valientes.

¿Crees que ser mujer ha influido en tu carrera? ¿Por qué?

Ser mujer me ha dado esa sensibilidad. Defendí a mujeres víctimas de violencia de género cuando todavía no había leyes que protegiesen a las mujeres maltratadas.

Una acción que hayas llevado a cabo en tu carrera y que consideres que ha ayudado a avanzar en la igualdad

He defendido a ultranza la guarda y custodia compartida. Creo firmemente en la corresponsabilidad de los progenitores.

Una medida necesaria que se ha de poner en marcha para luchar por la igualdad

Un plan real de conciliación familiar. Hoy la maternidad lastra a una mujer. De 18€ de gasto social, solo 1 euro se destina a políticas de conciliación.

Una referente política

Clara Campoamor

Una escritora y un libro suyo

Marian Rojas. Cómo hacer que te pasen cosas buenas.

Una deportista

Eva Gadea, atleta valenciana

Completa la frase: "El feminismo es... "

"mérito, no cuotas; el feminismo es libertad y no imposición, lo que las mujeres queramos ser, sin tutelas. Y, desde luego, lo que nunca seremos las mujeres es mercancía electoral".