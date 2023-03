No a un recurso conjunto entre la Generalitat y la Diputación de Alicante contra el recorte al trasvase. El Botànic ha votado en contra de la propuesta del PP de unificar la acción judicial contra el decreto del Ministerio de Transición Ecológica. Las tres formaciones de izquierdas, PSPV, Compromís y Unides Podem, han rechazado la PNL presentada por los 'populares' sobre la "defensa del agua necesaria para la Comunitat Valenciana" y que tenía, como punto central, la petición de un recurso conjunto entre la corporación que preside Carlos Mazón y el Consell.

La acción judicial conjunta ha entrado en el debate parlamentario a través de una autoenmienda de los 'populares' a su propio texto. Es la nueva vía por la que intenta incidir sobre el trasvase el PP y su líder y candidato. Esta modificación alteraba el segundo punto, en el que se instaba al Consell "a recurrir ante el Tribunal Supremo el Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos", por "aunar esfuerzos junto con los regantes y la Diputación de Alicante para compartir estrategia jurídica".

En este sentido, el síndic adjunto del PP, Miguel Barrachina, ha advertido de que el recorte del Tajo-Segura supone un "golpe de muerte" a la agricultura alicantina, y ha pedido que se adopten "acciones jurídicas coordinadas", ya que no se fía de que el president de la Generalitat vaya a defender los derechos hídricos de la Comunitat Valenciana. "Todos sabemos de qué ha servido la acción solitaria de Ximo Puig", ha expresado.

Sin embargo, la incorporación de ese punto ha sido precisamente el que ha acabado provocando el rechazo de la moción de los 'populares', según ha admitido el diputado del PSPV, Ernest Blanch. En este sentido, ha considerado innecesario instar al Consell a hacer algo que ya ha anunciado que va a hacer; ha considerado la petición "innecesaria y redundante", pues el Consell ya ha tomado la decisión de recurrir el decreto del Gobierno y ha rechazado entrar en el juego del PP y generar "más guerras del agua".

La propuesta que manejan en el Ejecutivo autonómico es más bien al revés. El Consell propone que las instituciones locales y entidades que quieran se puedan sumar al recurso a favor del trasvase en el que está trabajando la Abogacía de la Generalitat, que es la administración que tiene la legitimación plena desde el punto de vista competencial para la vía judicial. Es decir, que sea más bien al revés que el sentido planteado: que sea la diputación u otras entidades las que se sumen al proyecto de la Generalitat.

"No se mojan"

Pero la moción en las Corts no iba solo con la acción conjunta judicial. Para nada. El asunto del trasvase es caudal electoral, arma arrojadiza, y los argumentos son de trazo grueso. Cruces de declaraciones con casos de corrupción volando en direcciones opuestas o hasta la aparición de la ley del solo sí es sí. "Compromís no se moja en defender a las mujeres y se abstiene en el Congreso y no se moja en la defensa del trasvase como hicieron el resto de territorios", ha dicho Barrachina achacando la abstención en el Consejo Nacional del Agua de la consellera Isaura Navarro.

"En el Consejo del Agua el Consell hizo un voto particular que remitió por escrito en el que expresó su posición en contra a que se cambiara la disposición adicional novena que se había acordado entre el ministerio y el Consell. Ya está bien de decir falacias y mentiras", ha replicado la diputada de los valencianistas, Gabriela Ferrer, quien ha acusado al PP de "rasgarse las vestiduras por ser el que más defiende el Tajo-Segura y el agua", pero ha recordado que cuando gobernaban "estuvimos un año sin tener agua del trasvase".

Por su parte, Beatriu Gascó, de Unides Podem, ha ido más allá, al advertir de que la sostenibilidad de los ríos es "difícilmente compatible" con una actividad agrícola "tan demandante de agua y en un contexto tan severo de cambio climático", y ha abogado por la desalinización con energías renovables y por no seguir promoviendo el regadío. "No podemos apoyar la propuesta y menos con la autoenmienda (sobre la acción judicial conjunta)", ha añadido Gascó quien ha criticado el "ruido" que hace el PP.

Sí que han votado a favor las otras dos formaciones de la derecha. Ciudadanos ha apoyado la propuesta del PP porque, según el diputado Fernando Llopis, en España "hay agua para todo el país", y Vox también lo ha hecho por considerar que la izquierda pretende destruir la agricultura en España.