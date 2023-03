Camps contrató siete años a las empresas de la Gürtel porque las eligió el “PP de España”

Francisco Camps llegó ayer a la Audiencia Nacional “sereno y tranquilo” para comparecer ante la Audiencia Nacional por el presunto trato de favor a la trama Gürtel. Es su segundo banquillo de los acusados tras ser declarado “no culpable” en la causa de los trajes. Aunque su actitud puso a prueba la paciencia de la Fiscal Anticorrupción y la del presidente del tribunal que lo juzga desde el 23 de enero. Camps interrumpió, formuló preguntas cuando el interrogado era él, llegó a decir a la representante del Ministerio Público: “me encantaría que usted retirara la acusación” contra él. Un comentario que le valió la enésima advertencia del presidente del tribunal. “Deje de dirigirse así a la Fiscalia”.

El interrogatorio se prolongó durante dos horas en las que Camps sostuvo en síntesis que las empresas de Francisco Correa comenzaron a trabajar para el Partido Popular y para la Generalitat de 2002 a 2009 porque ya le venían dadas desde "el Partido Popular de España". Y negó, como San Pedro, muchas más de tres veces su amistad con Álvaro Pérez "El Bigotes", al que redujo a la condición de "tramoyista" con el que sólo mantuvo una "relación profesional" y negó haber favorecido a nadie al frente de la Generalitat. "Ni sabía qué empresa hacía cada cosa, ni dí jamás ninguna indicación". "Nunca tuve relación de amistad con ningún miembro de mi propio gobierno. yo era el presidente de la generalitat y no puede ser amigo de sus consellers o sus secretarios autonómicos, porque dejas de ser presidente y te conviertes en uno más", aseguró en respuesta a un abogado de las defensas.

A Camps no le preocupaba ayer como puede afectar a la carrera política que confía retomar haber apuntado al comité nacional de campaña del PP la contratación de la trama Gürtel. "Si no sienta bien, mala suerte", dijo a los periodistas al finalizar la jornada. Ante el tribunal señaló que "el Partido Popular está centralizado en su totalidad. Somos militantes del PP de España. Hay un solo NIF. Quien me lleva la campaña electoral de la comunidad autonoma [en 2003] es el Partido Popular de España". Según Camps, "no sabía ni qué empresa era. No me preocupa quien organiza los actos. Tengo lealtad al partido. No se me ocurre quién lo hace y porque se está haciendo así".

Ni siquiera que existía Orange Market "hasta que se armó todo este lío morrocotudo". Sólo sabía que era "Álvaro Pérez quien organizaba los actos del partido. A través de qué mecanismo empresarial, nunca lo pregunté. Si alguien lo está haciendo bien. para que cambiar".

La Fiscal Anticorrupción también ha querido ahondar en la presunta amistad entre Camps y "El Bigotes", a quien llamó "amiguito del alma", le pidió "lealtad" y le aseguró "te quiero un huevo". Camps asegura que Pérez "no formó parte de mi equipo personal jamás".

Camps ha explicado que ese día de Nochebuena estaba "exultante" porque acababa de "conseguir con Zapatero 2.500 millones de financiación y Ricardo Costa me pidió que llamara a Álvaro Pérez porque habían organizado un congreso muy bonito. Y lo había organizado él. Yo se lo agradecí de esta manera, después de conseguir eso para la Comunitat Valenciana. Se ha sacado de quicio esa conversación", ha asegurado.

Sobre la "lealtad" ha asegurado que "eso es muy político y muy de partido. Lealtad es un concepto político. Él era el tramoyista. No le iba a decir qué bien me ponía el micrófono o el escenario. Era una relación puramente profesional".

Por último, respecto al pabellón de grandes eventos en Fitur 2009, el único contrato que no ha prescrito para Camps y por el que se le acusa en este juicio, Camps negó que diera a Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional alguna indicación para que Orange Market diseñara y montara este stand, Camps ha asegurado: "A ¿Dora Ibars? Imposible. Cada vez que ganaba las elecciones, hasta el debate de investidura organizaba el gobierno intelectualmente. Pensaba qué personas podían ocupar las consejerías. Del resto del árbol ni idea. yo no digo al conseller quién ha de poner en una direccion general".

Camps también negó haber favorecido a nadie mientras estuvo al frente de la Generalitat. "Nunca tuve relación de amistad con ningún miembro de mi propio gobierno. Yo era el presidente de la Generalitat, que no puede ser amigo de sus consellers o sus secretarios autonómicos porque dejas de ser presidente y te conviertes en uno más".

Y respecto a "mis amigos de antes de la política como González Pons y Gerardo Camos, eran mis subordinados y tenían que estar a las ordenes políticas del presidente. Un gobierno no es un grupo de amigos, un gobierno es una cosa muy seria".