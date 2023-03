Paritaria e incluso con más mujeres que hombres, con los consellers en los primeros puestos, incluido, previsiblemente, el de Sanidad, el independiente Miguel Mínguez, sin más altos cargos y con una "amplia renovación", especialmente en la provincia de Alicante. Ximo Puig continúa deshojando la margarita de la lista del PSPV para las Corts para las próximas elecciones de mayo. La composición con su orden definitivo se aprobará el sábado, pero hasta entonces se van conociendo algunos mimbres.

La estructura está prácticamente montada aunque todos los detalles dependen de Puig. "Es la lista del president", explican fuentes de los socialistas valencianos, que el sábado celebrarán el Comité Nacional. Y en esa labor se encuentra el jefe del Ejecutivo autonómico, atando los últimos cabos antes de plasmarla negro sobre blanco, concretando algunos perfiles, especialmente el de los llamados 'independientes', personas sin carné socialista a las que trata de incorporar Puig para dar una muestra de proyecto abierto a la ciudadanía.

En esa cuota estará probablemente el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez. El objetivo del 'president' es convencerlo para que se incorpore a la lista electoral después de la satisfacción mostrada por su desempeño en el departamento al que llegó hace menos de un año. Mínguez ya dijo el domingo en una entrevista en este diario que estaría al lado del 'president' si le pedía contar con él. Junto a él, en los puestos privilegiados por la circunscripción de Valencia, irán los otros consellers de esta provincia: Arcadi España, Rebeca Torró y Gabriela Bravo. La duda en el orden la provoca también la incógnita de siesta lista la encabezará el propio Puig u optará por presentarse de nuevo por Castelló.

Esta es una de las dudas que todavía se mantienen a 48 horas de que germine la lista definitiva. La decisión de ir por Castelló o por Valencia no cambia nada a efectos prácticos más allá del consiguiente orden. Si Puig no encabeza Castelló, todo apunta a que ese puesto lo ocupará el presidente de la Autoridad Portuaria Rafa Simón. En caso de no hacerlo por Valencia, en esta provincia lo hará probablemente el conseller de Hacienda. Por Alicante se da por hecho que será la consellera de Universidades, Josefina Bueno.

Precisamente en esta provincia es donde más cambios se esperan respecto a la actual composición del grupo parlamentario. "Amplia renovación" son las palabras utilizadas por el jefe del Consell, un vuelco que podría llegar hasta el 90 % de los antiguos cargos. En estas se incluirá Yaissel Sánchez, secretaria general de UGT de L'Alacantí-Les Marines, quien se incorpora como independiente, uno de los 'fichajes' con los que Puig trata de dar golpes de efecto en la lista con perfiles de la sociedad civil.

Sin altos cargos

Otra de las cuestiones que caracterizarán a la lista, según los planteamientos que maneja Puig, es que esta será paritaria e incluso que podría haber más representación de mujeres que de hombres en puestos de salida. Para lograrlo, si se cumple con la lista cremallera (hombre-mujer alternándose) los socialistas tendrían que situar a mujeres en dos de las tres circunscripciones o, si no, saltarse esa alternancia y situar a más de una mujer seguida.

Entre estas mujeres, uno de los nombres sobre los que se sitúan los interrogantes es la vicesecretaria de Igualdad y portavoz del PSPV, Ana Domínguez, quien, sin embargo, es directora general de Relaciones del Consell con las Corts, es decir, uno de esos altos cargos del segundo y tercer escalón del ejecutivo a los que el 'president' es reacio incorporar. Su nombre sería, en algún caso, la excepción para dar la imagen de que el Gobierno autonómico trabaja hasta el último día.

Y mientras Puig apunta y tacha nombres en su cuaderno y realiza las llamadas y ofertas oportunas (porque una cosa es tener claro un perfil y otra es que acepte entrar en política con el actual nivel de confrontación), en el partido esperan. Es por eso que las ejecutivas provinciales, encargadas de lanzar sus "propuestas", evitan mojarse. O bien pasan listas por orden alfabético, siempre sujetas a cambios, puntualizan, o apuran sus ejecutivas al máximo. En el caso de la de Valencia, se suspendió la del jueves y se fijó para este viernes por la tarde. Y aún así es probable que todavía falten nombres.

En cuanto a alcaldes en la lista, su presencia será "excepcional". Esa es la idea de Puig. Habrá que ver la concreción final.