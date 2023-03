Ya estamos casi inmersos en las Fallas y se van acercando todo tipo de fiestas como las de la Magdalena o los moros y cristianos de Alcoi y de multitud de localidades. El que suscribe va recogiendo cada vez más encargos del tiempo previsto. Digo bien, la gente no pide pronósticos del tiempo para los días festivos, a veces también para otros actos previos, sino que directamente te pide el tiempo que desea que haga. Aunque eso es imposible, porque ya es suficiente con acertar el tiempo y no mentir nunca, el problema crece cuando no hay coincidencias en las demandas para un mismo día. El enemigo público número uno es en todos esos festejos la lluvia y es lo que realmente preocupa en todos y cada uno de los actos, porque arruina y desluce todo lo que toca, aunque lo cierto es que es casi imposible que durante todos los posibles días con actos alguno no se vea afectado. Una vez haya quedado claro que no vaya a llover, el siguiente tema es el de la temperatura. La tendencia es celebrar muchas fiestas en primavera y todo, incluidos los trajes, está pensados para que no haga frio, pero tampoco calor, y eso no es fácil, más aún cuando el termostato de cada uno es variable como también lo es el tipo de vestimenta o el papel activo o pasivo en la fiesta. El viento es un gran enemigo también, especialmente para las fallas, casi tanto como la lluvia, porque supone el derribo de los monumentos falleros y eso ha pasado en algunas de las últimas ediciones. Lo más importante es tener paciencia con las previsiones y no querer saber lo que va a pasar 15 días antes porque eso va a provocar un estrés innecesario. Por otro lado, hay tradiciones como la que dice que el montaje del castillo de fiestas de Alcoi es síntoma seguro de lluvia. El año pasado lo fue, y se pasó.