El Gobierno prepara una modificación de la ley de Dependencia para mejorar el servicio y persigue, entre los principales cambios, reconocer el derecho al servicio de teleasistencia como un derecho subjetivo, incluir la asistencia personal como una opción real en la cartera de servicios y suprimir el régimen de incompatibilidades y otras restricciones que se impusieron con la crisis económica en 2012. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, sin embargo, tiene gran parte del trabajo ya hecho.

La reforma prevista pretende que todo aquel que tenga reconocida una prestación de la ley de la dependencia y resida en su domicilio cuente con un dispositivo de teleasistencia. Es decir, aunque aún no hayan cobrado ni un euro, o ya perciban una ayuda por cuidado en el entorno familiar, o una prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio, o al centro de día o al servicio de prevención y promoción de la autonomía personal… si forma parte del sistema de la dependencia y vive en su casa tiene derecho a llevar un dispositivo de alarma. Aunque se beneficie de otras ayudas.

En la Comunitat Valenciana hay 26.816 personas con servicio de teleasistencia o que viven en residencias y 134.291 personas dentro del sistema de la dependencia. Por ello, afirman que 107.475 personas tendrán derecho a tener el botón de alarma cuando se apruebe la reforma. Eso supone un desembolso de 22 millones de euros, habida cuenta de que en la Comunitat Valencia no existe el copago en este servicio y al usuario no le supone coste alguno.

La teleasistencia consiste en un dispositivo conectado telefónicamente con una central a la que se puede avisar las 24 horas del día si ocurre cualquier cosa. El dispositivo es un botón de emergencia situado en un medallón o pulsera. Los sistemas más avanzados incluyen GPS para tener al usuario localizado localizado, sensores de movimiento para avisar de posibles caídas y hasta detectores de humo, gas o CO2.

A día de hoy, 38.918 valencianos con teleasistencia

La reforma de la ley supone un cambio y una inversión importante para las autonomías, pero la Comunitat Valenciana ya tiene parte del trabajo avanzado. Y es que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas anunció en octubre de 2022 un nuevo programa de teleasistencia avanzada para atender a 50.000 personas en situación de dependencia durante 2023 (la fecha prevista es durante el primer semestre de este año). Para ello, la conselleria de Aitana Mas destina 26,7 millones de euros y duplicará en un año las personas que a día de hoy cuentan con el servicio (38.918 dependientes, según datos actualizados de la propia conselleria a fecha de hoy). Así, una vez aprobada la reforma estatal, de los 22 millones de euros previstos por el ministerio para más de 100.000 valencianos dependientes, sólo debería invertir la mitad, habida cuenta de que le faltaría incorporar al servicio a 50.000 usuarios y que tendría a los otros 50.000 ya con el servicio de alarma instalado y en funcionamiento.

"Desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas nos avanzamos a la decisión del Ministerio ya que facilitamos la teleasistencia avanzada a toda persona dependiente que solicite el servicio. Aplaudimos la iniciativa que ya hemos implantado en la Comunitat Valenciana y es importante señalar que a nadie se le puede obligar y en el caso de personas con grado III con falta de movilidad, encamadas o que no pueden hacer uso del mismo no es necesaria la teleasistencia. Es decir, no es obligatorio si no la quieren o no la solicitan”, explican fuentes de la conselleria para recalcar que en la memoria del ministerio se ofrecen los datos “del total de personas dependientes con prestación en el sistema sin hacer la salvedad de que no es obligatorio”.

Este innovador programa en la Comunitat Valenciana incluye, además de los servicios de teleasistencia de alarmas y centralitas, apoyos tecnológicos dentro o fuera del domicilio, o en ambos casos, así como la conexión con los servicios de información y profesionales de referencia del sistema de servicios sociales y alarmas con el sistema sanitario, desarrollando procesos y protocolos de actuación ante las necesidades de atención detectadas. Es una gran prestación en situaciones de emergencia y urgencia, apoyando plenamente a la familia.

Enmarcado en los proyectos de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español, la teleasistencia avanzada “mejora la calidad de vida, la seguridad y la atención a personas dependientes al garantizarles que, ante una situación de crisis por enfermedad, emergencias sanitarias, caídas, angustia, fuego o agua en la vivienda, soledad, etc., podrán contactar inmediatamente con un centro de atención que les pondrá en comunicación con su entorno socio-familiar y recibirán una intervención inmediata”, según Mas.