Camps: "Lo que Álvaro Pérez hizo para Rajoy era calcado a lo que hacía para mi"

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, siguió apuntando hacia las altas instancias de su partido en su estrategia de defensa en el último juicio de la trama valenciana de la Gürtel. En la segunda jornada de su declaración para responder a las preguntas de su abogado, Pablo Delgado, el exjefe del Consell defendió que las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez, antes conocido como «El Bigotes», también trabajaron para el Partido Popular y sus máximos dirigentes a nivel estatal.

«Estas empresas [las de Francisco Correa] son las que realizaron la campaña electoral de mi partido durante las elecciones de 2003 y las generales de 2004». También extendió la sombra de la duda a los comicios autonómicos de 1999, que ganó por mayoría absoluta Eduardo Zaplana, al que en esta ocasión no citó. «De la campaña de 1999, en la Sindicatura de Cuentas ya aparece Special Events» (otra de las mercantiles de Correa).

Su primer acto como candidato, en 2002, estuvo organizado por «Álvaro Pérez y Daniel Mercado», admitió. «¿Mercado el de Púnica?», le preguntó el miércoles la Fiscal Anticorrupción. «No sé si el de Púnica o Púnico», contestó Camps contrariado. Ayer volvió a citar Pérez y Mercado para relatar que «en 2002 aparecen Mercado y Pérez y hacen el montaje de mi presentación como candidato. Ya partir de ahí van haciendo los actos. Las empresas trabajaban con normalidad a nivel nacional».

«¿También para [Mariano] Rajoy?», se interesó su abogado, dejándole la pelota preparada. «Nadie pensó que estuvieran haciendo algo raro. Ni él [en referencia a Rajoy], ni yo ni nadie. En la comisión [de investigación en el Congreso] de corrupción del PP, de mi partido, Álvaro Pérez declara que se encargaba de la luz, de iluminar, de controlar que el escenario estuviera bien y todo en su sitio. Y que no era una relación de ‘¡qué pasa Mariano!, ¿cómo estás tio?’ Y lo que hacía para él, era calcado a lo que hacía para mi», justificó.

Otra de las cuestiones en las que ahondaron Camps y su abogado para apuntalar su inocencia ante la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la administración, por los que se enfrenta a una petición de dos años y seis meses de cárcel, fue su reacción tras estallar el caso Gürtel. A partir del 6 de febrero de 2009, defendió que «bunquerizó la Generalitat» respecto a la trama Gürtel. Ese mismo día, asegura, «se cierran las puertas del partido a Álvaro Pérez y a la empresa adjudicataria, que eran un cúmulo de empresas. Creí en ese momento ejercer mi autoridad. A partir de ese momento comencé a saber la dimensión. Fue una situación complicada, perversa y extraña. No sabíamos nada. Llegaban informaciones duras y muy fuertes. Como los regalos de trajes por 20.000 euros de un subordinado [José Luis] Peñas que se quería cargar a sus jefes».

También rechazó que necesitara los servicios de Álvaro Pérez para mejorar su imagen en 2003. «En mi primera campaña electoral como candidato a la Generalitat yo ya tenia muchos años de ruedo político. Ya había sido número uno a las elecciones generales. Mi vida ya estaba plagada de mitines, conferencias... No era un neófito. Llegué a presidir el Congreso de los Diputados, como vicepresidente». Ni siquiera necesitó sesiones de dicción para preparar un mitin. «Soy autodidacta. Esa afirmación es una tontería bastante importante».

Camps sí admitió que acudió a la boda de Álvaro Pérez «El Bigotes» porque «fue un compromiso de partido. Me lo pidió Ricardo Costa. Fui al banquete, comí con los representantes de mi partido. No tiene más historia. No me introduje en el resto del banquete. No saludé. No fui a la ceremonia. Sólo fui al banquete (...) Fuí como presidente del PP y fui tratado como presidente del Partido popular».