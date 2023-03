La eutanasia se topa con la objeción: 707 sanitarios se han anotado para no practicarlas

La ley de la eutanasia alcanza sus dos años en vigor y 19 personas se han acogido a su derecho a una muerte digna en la Comunitat Valenciana hasta el momento. Ellos pudieron completar su voluntad, pero hay pacientes que se encontrarán de frente con otro derecho recogido en ese mismo texto: el de los objetores de conciencia. Los datos confirmados por la Conselleria de Sanidad Universal a Levante-EMV indican que 707 personas se han inscrito en el registro para profesionales sanitarios objetores de conciencia.

Se trata de un registro de "estricta confidencialidad" al que han acudido esos siete centenares de médicos y enfermeros, que representan alrededor del 1,7 % de los 40.000 que trabajan en la sanidad valenciana. En realidad, lo más probable es que la decisión de tramitar una eutanasia recaiga sobre un médico. Hay unos 27.000 médicos, así que si se los cuenta solo a ellos, el porcentaje aumentaría al 2,6 %.

Hasta aquí la teoría, porque la lectura de la ley que hacen muchos médicos es precisamente que no hace falta apuntarse con anticipación, al tratarse de una cuestión tan delicada que el doctor o doctora debe verse en la situación para saber cómo actuaría. Estas voces críticas consideran que basta con que el médico que se enfrente ante esa cuestión se inscriba en el último momento.

El proceso para que un médico o enfermero se acoja a ese derecho se debería realizar en el departamento al que está adscrito el profesional. Recalcan desde la Administración que cualquier profesional puede ejercerlo en cualquier momento y que también puede dejar de ser objetor cuando lo desee. Se trata de un registro "no estático", indica la conselleria. Hasta aquí la teoría. Porque los médicos

"Objetores de conveniencia"

La presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente en la Comunitat Valenciana, María José Alemany, denuncia a este diario que "el problema no son tanto los objetores". "El problema principal son las personas que no se han inscrito, estos son los más preocupantes", indica Alemany.

Hasta el momento, Alemany apunta que ha habido 54 solicitudes de valencianos para morir dignamente. Con lo que se han encontrado muchos de ellos, según la asociación, es con profesionales que han declinado ofrecerles asistencia a pesar de no estar inscritos en el registro oficial, donde están esos 707 compañeros.

Las asociaciones creen que hay muchos objetores por falta de formación

"Nosotros decimos que hay objetores de conciencia y objetores de conveniencia", lamenta Alemany, enfermera de profesión. En la asociación consideran que este segundo tipo de objeciones ocurren por varios motivos, como falta de formación, falta de información o acumulación de competencias.

Derecho a Morir Dignamente en la Comunitat Valenciana alerta de las declaraciones abiertamente y repetidamente objetoras a este derecho por parte de representantes de los colegios nacional y madrileño. Un ejemplo es el del presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés. "Se han presentado así y es de voz pública. No han tomado en consideración que se han hecho encuestas en las que los sanitarios se muestran mayoritariamente a favor de la eutanasia", destaca Alemany, quien también hace referencia al apoyo ciudadano a la ley que han mostrado varias encuestas, como algunas de Ipsos y Metroscopia. La asociación asegura que en la C. Valenciana no ha habido una situación así con los responsables de los colegios médicos de las provincias valencianas y esperan que esto se mantenga así en el futuro.

"En España, cada vez la ciudadanía quiere tener más autonomía sobre su cuerpo y su salud", reivindica Alemany.