Comparten el color de ojos. Negros, de mirada profunda. Comparten el amor de su madre y la preocupación de quien la quiere bien. A la madre se le saltan las lágrimas cuando habla del futuro incierto de sus hijos. A los críos les pasa lo mismo si hablan de su madre, de cómo busca trabajo, de cómo busca alquiler, de cómo intenta salir del pozo en el que están y en el que ahora, acaban de caer aún más hondo: a las profundidades de quien se ve en la calle, al abismo al que arrojan a una familia vulnerable cuando la desahucian y no tiene adónde ir.

Así están ellos. En lo más profundo del pozo. A sus 16 y 13 años. Hijos del desahucio. En la calle, con su vida metida en dos maletas y unas cuantas bolsas, con la mirada triste, el ceño fruncido y la boca apretada. “Qué injusto”, dice la cría. Tiene 13 años. Su nombre empieza por F. La ley que protege a la Infancia impide que salga en los medios de comunicación, en aras de preservar su intimidad. La norma que protege a los niños y niñas dictamina que debe prevalecer el interés superior del menor ante situaciones que le afecten. El escudo social y el decreto antidesahucios establece que no se puede ejecutar un lanzamiento a familias vulnerables con menores. Pero la cría está en la calle, son una mochila en la espada, cuatro cosas en una maleta y sin casa. Un juez ha decidido que la familia debe salir de un piso, propiedad de uno de los fondos buitre que más desahucia en España (Verde Iberia Properties SL). El Cuerpo Nacional de Policía ha ejecutado la orden en un lanzamiento que ha contado con cuatro partes de lesiones de activistas del sindicato Orriols en Bloc, que intentaban defender a la familia, y la amenaza de los agentes de denunciarlos también a ellos por desorden público y desacato a la autoridad.

No sonríen. Se muestran tristes y abatidos. Se declaran enfadados. Ha ocurrido lo que llevan años esperando, lo que temían cada vez que sonaba le timbre de la puerta. “No abras, que vendrán a echarnos, mamá”. No han invitado a amigos a casa. No les han contado lo que les pasa. No han puesto música. Nada de fiesta de pijamas. Pasar desapercibidos. Ese era el objetivo. F. reconoce sufrir ataques de ansiedad. “Y esto no me ayuda. Que nos hayan echado a la calle incrementa mi ansiedad”, explica con 13 años. Verbalizar la ayuda. Su hermano, M. no habla. “No le hacíamos daño a nadie. Pero ya no espero nada. Ya saldremos de esta. No nos han tratado bien. No hay leyes que nos protejan, la ley del menor es un chiste”, explica a sus 16 años. Frases cortas, mirada al frente. Su hermana, añade: “No hacía falta tratarnos así de mal, con violencia y con desprecio”.

"No hacía falta tratarnos así de mal, con violencia y sin respeto", explican.

Mientras esperan la llegada de la furgoneta del Servicio de Atención de Urgencias Sociales (SAUS) del Ayuntamiento de València explican su historia. La madre, Hanane, lleva en España 17 años. Natural de Marruecos, víctima de violencia machista de un marido ausente que jamás se ha ocupado de sus hijos, la mujer ha trabajado en limpieza y cuidados, en trabajos precarios sin contrato. Sólo ha tenido un contrato de trabajo. Fue en el hospital doctor Peset, durante 3 meses. La mujer está enferma. La ciática le dificulta la movilidad y la ausencia de nómina le impide el acceso a una vivienda en alquiler. Y eso que cobra la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Los únicos ingresos de la familia y la empezaron a cobrar después de la pandemia.

El único hogar que han conocido estos críos es el piso del fondo buitre, en Orriols. Antes vivieron en varios hogares de acogida. Hace 5 años una mujer le ofreció a Hanane un alquiler por 450 euros en un piso, en Orriols. Cobró el dinero y no la volvió a ver. El piso estaba destrozado. Madre e hijos lo adecentaron y convirtieron en un hogar. Allí han dejado, sin poder remediarlo, electrodomésticos como la nevera o la lavadora. Allí se han quedado muebles o otros enseres. Lo que han podido sacar lo han dejado en casa de una vecina. Lo imprescindible lo llevan encima.

Llega la furgoneta del SAUS para trasladarles al CAI (Centro de Atención Inmigrante) y ver qué recurso hay disponible. El activista de Orriols en Bloc y Orriols Convive, Arturo Peiró, les acompaña. Quiere recalcar a qué instituto van los críos para facilitarles la vida entre tanta amargura. El recurso siempre disponible es el pago de una pensión. La mujer es solicitante de vivienda social desde hace años y ahora teme que les deriven a un albergue. “No es sitio para los niños. Eso ya lo hemos vivido y no me gustaría regresar”, explica. Pero no hay elección. La familia está en la calle y el piso, vacío y en manos del fondo buitre.