Los peligros del teletrabajo 'low cost': "Si reducimos el estrés laboral se evitarían el 20 % de las depresiones"

En determinados trabajos son necesarias unas gafas de protección, unos guantes, o un casco para prevenir accidentes laborales. Hay un consenso sobre ello. Es necesario que se midan los riesgos y se tomen estas medidas de precaución. Igual de importantes que las gafas es tener un buen ambiente para evitar trastornos mentales como la ansiedad o incluso la depresión, que también son accidentes laborales.

Igual, o más. "Un 60 % de los días de baja en el trabajo ya están causados por enfermedades mentales, y esto debería preocupar a la patronal. La gestión de estos riesgos psicosociales todavía parece un asunto de segundo orden". Así lo asegura Antoni Tatay, Inspector de Trabajo y la Seguridad Social, y uno de los ponentes en las presentación del Informe "Salud mental, desconexión digital y teletrabajo" celebrado en la sede del sindicato UGT en València.

El informe, dirigido por Adrián Todolí, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València (UV) es una enorme luz roja de alarma que llama a adelantarse a lo que ya se ha visto en otros países. El teletrabajo y el trabajo digital son medidas de libertad y buenas para la conciliación. Pero también pueden convertirse, si no hay una buena regulación y prevención de riesgos, en un agujero de horas extra no remuneradas y en un caldo de cultivo para futuros trastornos mentales. Para Marisa Baena, Vicesecretaria General y de Salud Laboral de UGT, "la salud mental en el trabajo es un tema de primer orden".

Y para eso no es tan fácil como legislar. "España es uno de los primeros países de la UE que reguló la desconexión digital, en 2018, pero este derecho está congelado, la realidad es que en la mayoría de las empresas no se aplica", criticó Todolí.

Los inspectores, confiesa Tatay "aún encontramos muchos obstáculos a la hora de actuar, desde los propios trabajadores que tienen miedo a hablar", cuenta. Los datos, añade, muestran un incremento en los últimos años, tanto de los riesgos psicosociales tanto de las situaciones de acoso laboral y exceso de trabajo.

Ángela Martín-Pozuelo López, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UV es otra de las autoras del informe, y estima que "si reducimos el estrés laboral en el trabajo se podrían evitar casi un 20 % de las depresiones diagnosticadas actualmente", explica.

Sin salud mental no hay nada

"Desconexión digital no es solo proteger la intimidad del trabajador, es proteger la salud de la persona, y es sobre todo una medida para recuperar esa salud, para que el empleado pueda descansar y ser productivo. Y la empresa tiene la obligación de evaluar bien estos riesgos", así lo aseguró Ana Belén Muñoz Ruiz, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid y autora del informe junto a Todolí.

Para Muñoz, hay muchas empresas que caminan hacia un modelo de teletrabajo 'low cost' . "Te presentan el teletrabajo como un privilegio o un regalo, entonces te dicen que ni hablar de pagar los costes, o un ordenador, una silla, o abonar los gastos de electricidad. Y ni hablar de la prevención de riesgos laborales", denuncia.

El informe recoge varios datos sobre este teletrabajo de bajo coste. El 70 % de las personas trabajan fuera de su horario con frecuencia, el 74 % pone su propio ordenador, el 62 % denuncia que su empresa no ha evaluado los riesgos laborales y uno de cada tres explica que con el teletrabajo ha visto aumentada su carga de trabajo. Además, al 40 % de las personas que teletrabajan no se le aplica la ley, "ya que está prevista para que sea a partir de dos días y muchas empresas deciden implantarlo solo una jornada", explica Todolí.

El teletrabajo se ha multiplicado por tres en la Comunitat Valenciana tras la pandemia, y hay estudios del Labora que hablan de que el 29 % de personas lo usa a lo largo de la semana (a tiempo completo o esporádicamente). Por eso Todolí llama a actuar ante los riesgos que sabemos que vendrán "hemos visto el caso de Holanda, y creemos que es el momento para evitarnos tropezar con la misma piedra", explica.

Muñoz, por su parte, también remarca que "no pueden pasar diez años para que entonces nos demos cuenta de que el teletrabajo mal regulado es un foco de trastornos mentales". De hecho, la experta pide que dentro de los delegados de prevención de riesgos de los sindicatos debería incorporarse la figura del especialista en salud mental para riesgos psicosociales.

Prevenir antes que reparar

Una de las tesis del informe es prevenir antes que reparar. "Nos parece genial que se hable de salud mental y de la importancia de incorporar muchísimos más psicólogos a la sanidad pública, pero creemos que es más efectivo actuar para que esto no pase, prevenir antes que reparar a las personas", explica Todolí. Y añade que precisamente un entorno laboral tóxico es uno de los principales disparadores de los problemas de salud mental.

Pozuelo reivindica que "debemos tener clarísimo que la desconexión digital es un derecho ilanielable y que los trabajadores no pueden renunciar a él". Además, ha repasado los principales derechos que puede reivindicar el empleado; "no vale cualquier habitación ni cualquier zona del domicilio para teletrabajar. No podemos teletrabajar en un zulo, porque si eso no se tolera en la oficina no se puede tolerar en el teletrabajo", cuenta.

Los delegados de prevención de riesgos pueden acudir a comprobar el estado de un domicilio para evaluar todos estos riesgos en el lugar de trabajo de la persona. Salvo que el propio trabajador se niegue; "es posible echarse atrás en cualquier momento, solo se puede visitar el domicilio cuando hay consentimiento", remarca.