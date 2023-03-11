Consulta las listas completas del PSPV para las Corts en las elecciones de mayo de 2023:
VALÈNCIA
1. XIMO PUIG FERRER
2. REBECA TORRÓ SOLER
3. ARCADI ESPAÑA GARCÍA
4. GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO
5. MIGUEL MÍNGUEZ PÉREZ
6. CRISTINA MARTÍNEZ GARCÍA
7. TONI GASPAR RAMOS
8. CARMEN MARTÍNEZ RAMÍREZ
9. JOSÉ MUÑOZ LLADRÓ
10. MERCEDES CABALLERO HUESO
11. ROSA PERIS CERVERA
12. ALICIA ANDÚJAR DURÁ
13. MICHEL MONTANER BERBEL
14. SONIA BORRUEY MONTOLIO
15. PEDRO RUIZ CASTELL
16. XELO ANGULO LUNA
17. BENJAMÍ MOMPÓ PERUGA
18. ROMINA DEL REY TORMOS
19. AARÓN CANO MONTANER
20. RAQUEL CÁMARA LANDETE
21. JUAN CARLOS FULGENCIO TEJEDOR
22. ELENA PÉREZ SANZ
23. RAFAEL GISBERT ARAGÓ
24. LIDUVINA GIL CLIMENT
25. CARLES ARQUES ALIAGA
26. MAITE PÉREZ FURIO
27. FEDERICO VIDAL MARTÍNEZ
28. CAROLINA MAS MONTEAGUDO
29. FERNANDO ARENAS MATEOS-APARICIO
30. MARÍA JOSÉ GASTALDO ZARAGOZA
31. ERNESTO HERRERA OSIAS
32. HORTE GÓMEZ LLACER
33. LUCAS FERRANDO ZAPATER
34. LORENA SILVENT RUIZ
35. FERNANDO DIAZ CANO
36. MARÍA JOSÉ BALLESTEROS MARGAIX
37 PACO PIERA
38. PATRICIA MARTÍNEZ BOHIGUES
39. MARÍA ÁNGELES BEAUS CRESPO
40. VICENT SOLER I MARCO
SUPLENTES:
1. ANDONI LEÓN SÁENZ
2. ISABEL GUAITA HERNÁNDEZ
3. ABEL MARTÍ RUIZ
4. CATIA LOPES COSTA
5. JONATHAN MARTÍNEZ SEBASTIÁN
6. MARÍA JOSÉ CLEMENTE RAMIREZ
7. PAU LÓPEZ RAMOS
CASTELLÓN
1. RAFA SIMÓ SANCHO
2. MARÍA JOSÉ SALVADOR RUBERT
3. SILVIA GÓMEZ REY
4. JOSÉ LUIS LORENZ ANDRÉS
5. ANA BESALDUCH BESALDUCH
6. ROCÍO IBÁÑEZ CANDELERA
7. ERNEST BLANCH MARÍN
8. CARLOS LAGUNA ASENSI
9. SOFÍA FERNÁNDEZ APARICIO
10. DOLORS CARBONELL MONSONIS
11. JOSEFA MADRID MARTÍNEZ
12. ITZIAR LAFITA BALAGUER
13. JOAN RAMÓN MONFERRER DAUDI
14. MARÍA VICTORIA GARRIDO MANZANO
15. EDUARDO BARBERÁ PLA
16. MARI CARMEN AGUILELLA
17. PABLO DELGADO HUGUET
18. ISABEL ALBALAT CELADES
19. BENJAMÍN ESCRICHE RIVAS
20. PALOMA PASCUAL PÉREZ
21. FEDERICO ARNAU MOYA
22. MARÍA LIDÓN PORCAR GARCÍA
23. FERNANDO GRANDE LÓPEZ
24. ISABEL SABATER SANZ DE BREMOND
SUPLENTES:
1. SEBASTIÀ ROGLÁ RECATALA
2. ANA MARTA BENSO ALCODORI
3. MIGUEL TORRES MATUTE
ALICANTE
1. JOSEFINA BUENO ALONSO
2. LAURA SOLER AZORÍN
3. YAISSEL SÁNCHEZ ORTA
4. DAVID BERNARDO LÓPEZ LLUCH
5. MARIO VILLAR GARCÍA
6. ROSARIO NAVALÓN GARCÍA
7. LUIS LEANTE
8. MAITE GARCÍA MADRID
9. JOSÉ CHULVÍ ESPAÑOL
10. RAMÓN ABAD SOLER
11. MARISA NAVARRO FORCADA
12. NURIA PINA HUERTAS
13. JOSÉ DIAZ BERENGUER
14. ANA BELÉN JUÁREZ PASTOR
15. JOSÉ LUIS GALIANA DAVO
16. MARÍA JOSÉ ADSUAR NICOLÁS
17. RUBÉN FERRÁNDIZ MARCOS
18. CAROLINA DEVESA FERRER
19. JOSÉ VICENTE FERRIZ SORIANO
20. LARA LÓPEZ PÉREZ
21. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA
22. MIHAELA BOBOCESCU
23. SERGIO CARRASCO MARTÍNEZ
24. OLGA ABAD SOTA
25. ÓSCAR MENGUAL GOMIS
26. MARI CARMEN YUSTE RODRÍGUEZ
27. JAVIER PEDRO PELEGRIN
28. MONTSERRAT PINEDA MARTÍNEZ
29. IGNACIO GONZÁLEZ LÓPEZ
30. NIEVES MOROTE NAVARRO
31. GABRIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
32. CARMEN SÁNCHEZ MAZON
33. SERGIO RAMIREZ RUIZ
34. ANA MARÍA POVEDA MILAN
35. JAIME PASCUAL PASCUAL