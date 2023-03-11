Consulta las listas completas del PSPV para las Corts en las elecciones de mayo de 2023:

VALÈNCIA

1. XIMO PUIG FERRER

2. REBECA TORRÓ SOLER

3. ARCADI ESPAÑA GARCÍA

4. GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

5. MIGUEL MÍNGUEZ PÉREZ

6. CRISTINA MARTÍNEZ GARCÍA

7. TONI GASPAR RAMOS

8. CARMEN MARTÍNEZ RAMÍREZ

9. JOSÉ MUÑOZ LLADRÓ

10. MERCEDES CABALLERO HUESO

11. ROSA PERIS CERVERA

12. ALICIA ANDÚJAR DURÁ

13. MICHEL MONTANER BERBEL

14. SONIA BORRUEY MONTOLIO

15. PEDRO RUIZ CASTELL

16. XELO ANGULO LUNA

17. BENJAMÍ MOMPÓ PERUGA

18. ROMINA DEL REY TORMOS

19. AARÓN CANO MONTANER

20. RAQUEL CÁMARA LANDETE

21. JUAN CARLOS FULGENCIO TEJEDOR

22. ELENA PÉREZ SANZ

23. RAFAEL GISBERT ARAGÓ

24. LIDUVINA GIL CLIMENT

25. CARLES ARQUES ALIAGA

26. MAITE PÉREZ FURIO

27. FEDERICO VIDAL MARTÍNEZ

28. CAROLINA MAS MONTEAGUDO

29. FERNANDO ARENAS MATEOS-APARICIO

30. MARÍA JOSÉ GASTALDO ZARAGOZA

31. ERNESTO HERRERA OSIAS

32. HORTE GÓMEZ LLACER

33. LUCAS FERRANDO ZAPATER

34. LORENA SILVENT RUIZ

35. FERNANDO DIAZ CANO

36. MARÍA JOSÉ BALLESTEROS MARGAIX

37 PACO PIERA

38. PATRICIA MARTÍNEZ BOHIGUES

39. MARÍA ÁNGELES BEAUS CRESPO

40. VICENT SOLER I MARCO

SUPLENTES:

1. ANDONI LEÓN SÁENZ

2. ISABEL GUAITA HERNÁNDEZ

3. ABEL MARTÍ RUIZ

4. CATIA LOPES COSTA

5. JONATHAN MARTÍNEZ SEBASTIÁN

6. MARÍA JOSÉ CLEMENTE RAMIREZ

7. PAU LÓPEZ RAMOS

CASTELLÓN

1. RAFA SIMÓ SANCHO

2. MARÍA JOSÉ SALVADOR RUBERT

3. SILVIA GÓMEZ REY

4. JOSÉ LUIS LORENZ ANDRÉS

5. ANA BESALDUCH BESALDUCH

6. ROCÍO IBÁÑEZ CANDELERA

7. ERNEST BLANCH MARÍN

8. CARLOS LAGUNA ASENSI

9. SOFÍA FERNÁNDEZ APARICIO

10. DOLORS CARBONELL MONSONIS

11. JOSEFA MADRID MARTÍNEZ

12. ITZIAR LAFITA BALAGUER

13. JOAN RAMÓN MONFERRER DAUDI

14. MARÍA VICTORIA GARRIDO MANZANO

15. EDUARDO BARBERÁ PLA

16. MARI CARMEN AGUILELLA

17. PABLO DELGADO HUGUET

18. ISABEL ALBALAT CELADES

19. BENJAMÍN ESCRICHE RIVAS

20. PALOMA PASCUAL PÉREZ

21. FEDERICO ARNAU MOYA

22. MARÍA LIDÓN PORCAR GARCÍA

23. FERNANDO GRANDE LÓPEZ

24. ISABEL SABATER SANZ DE BREMOND

SUPLENTES:

1. SEBASTIÀ ROGLÁ RECATALA

2. ANA MARTA BENSO ALCODORI

3. MIGUEL TORRES MATUTE

ALICANTE

1. JOSEFINA BUENO ALONSO

2. LAURA SOLER AZORÍN

3. YAISSEL SÁNCHEZ ORTA

4. DAVID BERNARDO LÓPEZ LLUCH

5. MARIO VILLAR GARCÍA

6. ROSARIO NAVALÓN GARCÍA

7. LUIS LEANTE

8. MAITE GARCÍA MADRID

9. JOSÉ CHULVÍ ESPAÑOL

10. RAMÓN ABAD SOLER

11. MARISA NAVARRO FORCADA

12. NURIA PINA HUERTAS

13. JOSÉ DIAZ BERENGUER

14. ANA BELÉN JUÁREZ PASTOR

15. JOSÉ LUIS GALIANA DAVO

16. MARÍA JOSÉ ADSUAR NICOLÁS

17. RUBÉN FERRÁNDIZ MARCOS

18. CAROLINA DEVESA FERRER

19. JOSÉ VICENTE FERRIZ SORIANO

20. LARA LÓPEZ PÉREZ

21. JAVIER SCOTTO DI TELLA MANRESA

22. MIHAELA BOBOCESCU

23. SERGIO CARRASCO MARTÍNEZ

24. OLGA ABAD SOTA

25. ÓSCAR MENGUAL GOMIS

26. MARI CARMEN YUSTE RODRÍGUEZ

27. JAVIER PEDRO PELEGRIN

28. MONTSERRAT PINEDA MARTÍNEZ

29. IGNACIO GONZÁLEZ LÓPEZ

30. NIEVES MOROTE NAVARRO

31. GABRIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

32. CARMEN SÁNCHEZ MAZON

33. SERGIO RAMIREZ RUIZ

34. ANA MARÍA POVEDA MILAN

35. JAIME PASCUAL PASCUAL