Ximo Puig: "Sin autogobierno nunca habría venido la gigafactoria a la Comunitat Valenciana"

"Sin autogobierno nunca habría venido la gigafactoria a la Comunitat Valenciana", acaba de asegurar el secretario general del PSPV-PSOE y presidente de la Genralitat, Ximo Puig, durante su intervención en el Comité Nacional del partido que se celebra este sábado para aprobar las listas de las próximas elecciones autonómicas y municipales.

Una intervención que ha combinado el tono institucional y reivindicativo en cuestiones como el "agua para siempre", la financiación autonómica y la denuncia del "terrorismo machista". El líder de los socialistas valencianos ha revindicado la necesidad de "mirar al futuro, para decidir cuál será" ante "la campaña de la derecha más sucia de la historia. No tienen proyecto político ni solvencia, solo oportunismo", ha criticado.

Como alternativa, el líder de los socialistas valencianos ha planteado "fijar un horizonte para sumar, avanzar y conseguir la mayoría social que consolide este proyecto de progreso". Un objetivo en el que, según el líder del PSPV-PSOE, "el Partido Socialista se ha sentido muy sólo en esta convicción. Las Instituciones -ha defendido- no son de un partido, ni de una élite, porque se ha de gobernar para todos las personas. No hay nada mas importante que la convivencia. Y en esta tarea nos encontramos a veces muy solos", ha señalado.

De ahí que el secretario general del PSPV-PSOE abogue por "continuar generando confianza" porque, ha sacado pecho el president, "la Comunitat Valenciana se ha convertido en un espacio favorable a la inversión y la convivencia. La gente quiere venir a vivir aquí, como evidencia un reciente estudio de la Unión Europea y la revista Forbes. Somos una comunidad amable para las personas y las inversiones. Y este caudal de confianza da resultados tangibles, que cada uno vale para una legislatura".

Por ejemplo, ha recordado, "la gigafactoría a Sagunt. Un éxito memorable de la Comunitat Valenciana gracias a la alianza efectiva de todos y que ha supuesto la constatación del autogobierno. Sin autogobierno nunca habría venido la gigafactoria a la Comunitat Valenciana".

"Es un depósito de confianza que se instalen empresas aquí. Es un medio de riqueza y prosperidad, no de confrontación. Para subir salarios y que haya redistribución necesitamos empresas responsables", ha asegurado en clara alusión a la polémica con los empresarios de los socios de gobierno. En contraposición, Puig ha defendido que el socialista es "un partido que piensa en interés general y no partidista. Algunos están en la confrontación que solo produce esterilidad".

Como sucede, ha defendido, el debate sobre el agua. "Defendemos el trasvase y una solución para siempre. Queremos soluciones, no el fango que nos quiere poner la derecha, a la que le interesa el barro y la ruptura para conseguir votos. Pero la derecha se equivoca porque la Comunitat Valenciana ha cambiado. No se cree milongas como la de la Fundación Agua y Progreso que se gastó 8 millones pagando paellas. La Comunitat Valenciana y la Vega Baja quiere soluciones. No quieren más barro. Y nosotros queremos defender aquello que es necesario para la Comunitat Valenciana. Es nuestra obligación como gobierno y socialistas. Concertar, llegar a acuerdos y avanzar. No tenemos visión totalitaria. Pactar no es traicionar. Es avanzar. Por eso seguiremos trabajando para que los regantes tengan agua para siempre, ese es el objetivo.", ha defendido.

Y por último, el secretario general de los socialistas valencianos también se ha referido a la financiación autonómica que "no es un problema de la Comunitat Valenciana. Es un problema de toda España. Desde aquí siempre hacemos política para España. La lealtad federal es mirar por nosotros, entender a los otros y pensar en el interés general. Y éste es un problema que pone en peligro el estado del bienestar. De ahí que nuestras demandas se hagan para generar estabilidad económica y capacidad de poder. Para invertir en innovación e infraestructuras, y crear una economía que genere redistribución de la riqueza. No podemos entender que la financiación autonómica no figure en la agenda política española. Porque cronifica la desigualdad".