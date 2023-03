Una ventana para visibilizar los cuidados en casa

Ivana Moral ha hecho historia. Esta mujer y su abogada, Marta Fuentes, han conseguido que una jueza en Vélez (Málaga) reconozca el trabajo de cuidados y del hogar que la primera realizó durante 25 años durante su matrimonio en su proceso de divorcio y emplace al ahora exmarido a indemnizarle con 204.624 euros por el trabajo en el hogar.

Una cantidad que es una suma del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de todos esos años. «Una victoria moral», dijo la propia Moral hace unos días. Y que puede abrir la puerta a que más mujeres en su situación tomen ese camino. «El de poner los cuidados en el centro», señalan expertas valencianas. No es la primera ni la última vez, pero su caso ha dado la vuelta a España y visibiliza un derecho al tiempo que pone en valor un trabajo altamente feminizado y a menudo invisibilizado e infravalorado.

Ivana Moral se casó en junio de 1995 en régimen de separación de bienes, por lo que cuando se divorció, en 2020, se quedó sin nada, porque todo el patrimonio estaba a nombre de su entonces marido. «Asustada, superdesvalida y sin saber los derechos que les correspondían» (tal como detalla su abogada) pidió ayuda hace cinco años.

Su letrada, Fuentes, presentó una demanda para reclamar una compensación por el trabajo doméstico realizado por la mujer durante el matrimonio, ya que desarrolló todas las tareas del hogar «en exclusiva» y el cuidado de las dos hijas en común, y ayudó a su marido en el trabajo —tenía una cadena de gimnasios— sin estar dada de alta en la Seguridad Social ni percibir remuneración ninguna. El hombre, según la resolución judicial, ingresa mensualmente más de 3.000 euros y tiene un patrimonio de hasta 6 millones de euros. El objetivo: «recompensar o equilibrar» esta situación recurriendo al artículo 1.438 del Código Civil, que recoge la denominada indemnización compensatoria por dedicación a las tareas domésticas. Además de esta compensación, la juez obliga al exmarido a pasarle una pensión de 500 euros durante dos años.

Un fallo que ahora él recurrirá. Más allá del recurso que pueda haber, esta sentencia es «importante porque saca de la invisibilidad a los cuidados y da valor a las renuncias que normalmente hacen las mujeres». Así lo apunta la Doctora en Sociología y profesora de la Universitat de València (UV), Marcela Jabbaz, según la cual la sentencia aporta valor a esas renuncias de las mujeres. «Esto no hubiera sido posible en otra época y responde a un avance del feminismo», señala la socióloga. Una sentencia, continúa Jabbaz, que «cuestiona la falta de corresponsabilidad y reconoce los cuidados. Parece que aquella consigna feminista de poner los cuidados en el centro va recogiendo algún fruto». Esta jueza, según la socióloga «ha tomado una decisión valiente porque implica conflicto, pero por otra parte, marca el camino para futuros avances».

Sobre la cuantía

Por su parte, Herminia Royo, abogada de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià, apunta que no es la primera sentencia en este sentido pero llama la atención por la cuantía. «Parece mucho dinero pero no lo es, porque no se valoran los cuidados 24 horas en el SMI, es una cantidad importante pero renunciar a una vida para cuidar , además trabajar sin cotizar, se valora muy por debajo», opina. Dice Royo que la sentencia es positiva, aunque es «insuficiente».

El abogado de familia y vocal por València de la Junta Directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), Óscar Martínez, señala que si bien este fallo ha llamado la atención no es el primero ni el único. «Desde hace diez años hay varias sentencias en este sentido». ¿Por qué? «Cada vez hay más matrimonios en separación de bienes y porque cuando intervienen los abogados se conocen las indemnizaciones». El abogado señala que el asesoramiento legal «es importante para conocer todas las posibilidades legales». Esta sentencia, dice, es llamativa por la cuantía, calculada por el SMI, pero no hay un criterio unificado. «Puede calcularse con el SMI, con una especie de salario como si se tratara de una empleada del hogar o un porcentaje del patrimonio de la expareja».

Por último, tanto Herminia Royo como Óscar Martínez, hacen la diferencia entre una pensión compensatoria «que se fija en qué va a ocurrir a partir del divorcio y da apoyo al cónyuge durante un periodo temporal» y la indemnización que contempla el Código Civil, que se plantea como una compensación de una labor ejercida durante el pasado, en el tiempo que ha durado el matrimonio.