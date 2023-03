El Trastorno límite de la personalidad es un problema de salud mental grave y crónico que afecta a la capacidad de una persona para controlar sus emociones. Esta pérdida de control emocional causa oscilaciones intensas del estado de ánimo, comportamientos impulsivos y problemas graves de autoestima. Con tratamiento, la mayoría de la gente con síntomas graves mejora y puede vivir en comunidad. Sin tratamiento, la cosa se complica y las consecuencias pueden ser dramáticas.

Ana dejó la medicación, las escasas visitas pautadas del psiquiatra y las del psicólogo, y se fue de casa para vivir con un hombre que le triplicaba la edad a casi 100 kilómetros de casa de sus padres en un vida "tóxica, peligrosa y nada recomendable”. Ana no es su nombre real, pero su historia sí lo es. La joven, ahora de 21 años, ingresó el pasado viernes en un centro especializado en jóvenes con problemas de salud mental que está en Tarragona. Lo hizo por orden de un juez, que autorizó su internamiento tras los informes del médicos forense y al considerar que la joven representaba “un grave peligro para su persona”. El ingreso se produce en Tarragona ante la ausencia de un centro similar en la Comunitat Valenciana. Su familia se ha visto obligada a solicitar un préstamo para abonar la cuantía mensual de un centro privado (que ronda los 7.000 euros al mes) que tiene concierto con la Generalitat de Cataluña y con la comunidad de Aragón, pero no con la Comunitat Valenciana. El centro se llama Amalgama7 y es un referente en el sector al ofrecer una atención integral, terapéutica y educativa a jóvenes con problemas de salud mental y a sus familias.

Un año y medio de espera

El auto de internamiento llegó un año y medio después de que sus padres iniciaran un proceso judicial tras denunciaran lo que ocurría: que la joven, con un claro diagnóstico de Trastorno límite de la personalidad, había dejado la medicación y el tratamiento, y necesitaba ayuda. Y esa ayuda sólo podía llegar con su ingreso en un centro especializado. Por ello, la familia solicitó a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas plaza para esta joven hace más de un año. Con la mujer recién ingresada en el centro de Tarragona llegó la llamada de la conselleria para “valorar” a la joven.

La Comunitat Valenciana carece de una red residencial para enfermos de salud mental desde hace décadas. Sólo hay un centro en toda la Comunitat Valenciana para niños y adolescentes con problemas de salud mental y en este centro sólo hay 12 plazas. Además, los críos deben estar tutelados por la Generalitat Valenciana. Para el resto no hay nada. Para los adultos están los hospitales, pero sólo para atender crisis o brotes puntuales. La red es muy reducida y consiste en 24 plazas en las unidades de psiquiatría de tres hospitales: 8 en el de Castelló, 8 en La Fe de València y otras 8 más en el de Orihuela. Ahora bien, la atención en estos ingresos es de una media de dos semanas, y una vez superada o controlada la crisis la persona es dada de alta del hospital.

Para la abogada que ha llevado el caso de esta joven, Sandra Casas (de Acción para la Justicia Social), la falta de medios en la red asistencial de salud mental implica “que los psiquiatras no se percaten de cuando un paciente abandona el tratamiento. Por ello, aunque existe un protocolo para casos como este (en el que el psiquiatra debe comunicar al juzgado lo que ocurre para que se apruebe un tratamiento ambulatorio forzoso) la realidad es que no se hace. Y sólo aquellos que tiene la suerte de tener una familia detrás, como Ana, ven activados los trámites para adoptar medidas en su beneficio”. "Si no se pone en marcha este mecanismo, la persona se deteriora más y más y además es vulnerable ante influencias de terceras personas y puede ser víctima de engaños y maltrato", añade Casas.

""Si abandona el tratamiento, la persona se deteriora y puede ser víctima de engaños y maltrato", explica la abogada Sandra Casas

Sin plazas públicas

Además, la bogada lamenta que sea la familia quien se vea obligada a sufragar los gastos de la residencia ante “el silencio de la conselleria durante más de un año” y explica que “gracias a un seguro escolar el desembolso familiar será algo menor porque las plazas son muy caras y es la Administración que debe acarrear con los gastos porque es su obligación dar asistencia y tener centros y plazas”.

Por ello, para Sandra Casas, “volvemos a tener un derecho universal sobre le papel porque no existe ni un solo centro en toda la Comunitat Valenciana para atender a una persona como Ana, con Trastorno límite de la personalidad, que permita su rehabilitación porque con tratamiento profesional estas personas pueden recuperar su vida y vivir perfectamente en comunidad”.