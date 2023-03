La crisis en la Diputación de Alicante abre la batalla final entre PP y Cs

«Era una crónica anunciada, ahora comienza la mascletà». Con esta resignación han afrontado en Ciudadanos la crisis que se abrió el lunes en la Diputación de Alicante, donde gobiernan junto al PP de Carlos Mazón, después de que el portavoz del partido liberal, Javier Gutiérrez, anunciara que abandona el partido y se pasa al grupo de no adscritos.

El terremoto se ha ido amplificando durante toda la jornada. La dirección autonómica le ha exigido la devolución del acta, pero Mazón le mantiene las competencias intactas y su compañera de partido, que ha asumido la portavocía, Julia Parra, también ha cerrado filas con Gutiérrez. Ante este órdago, por la tarde la dirección nacional ha anunciado que toma cartas.

El episodio evidencia el control que tiene el PP sobre cargos de Cs, especialmente en la provincia de Alicante, ante sus negras perspectivas electorales y recuerda a lo sucedido hace pocos meses con Ruth Merino, exsíndica en las Corts.

Merino sí que dejó su acta y dijo que abandonaba la política, pero apenas unos días más tarde era presentada como nueva integrante del área económica del PPCV, aunque sin carnet del partido. La crisis actual puede ser la antesala de la ofensiva definitiva del PP —la mascletà de la que hablan las fuentes— ante un Cs en grave riesgo de extinción.

La líder del partido en la C. Valenciana, Mamen Peris, ha puesto el foco sobre el PP y ha exigido a Mazón la destitución de Gutiérrez de su equipo de gobierno en la diputación. «Espero no encontrarme con un Mazón que recuerde a Zaplana y no gobierne con ningún tránsfuga», ha advertido.

La dirección nacional interviene

Peris ha apuntado que el diputado estaba en una situación ya muy compleja, con su destitución decidida. «Su expulsión era inminente y ha optado por adelantarse», ha asegurado. Gutiérrez le ha replicado poco después y ha acusado a la líder de Cs de «intentar desestabilizar» al gobierno de la diputación provincial.

Así las cosas, el fuego no parece sofocarse. Parra ha reivindicado la labor de Gutiérrez y ha abogado por llevar el pacto «hasta el final». Ante esta coyuntura, el partido ha informado a última hora de la tarde de que Peris se reunirá mañana con Parra. Una cita a la que también asistirá el coordinador nacional, Carlos Pérez-Nievas.

El portavoz del grupo socialista de la Diputación de Alicante, Toni Francés, también ha reclamado a Mazón que retire las competencias y los asesores al diputado para no acabar la legislatura «apoyado en un tránsfuga». «Mazón pretende acabar la legislatura en la diputación apoyado en un tránsfuga, lo que es una agresión a los principios democráticos», ha critaido Francés, que ha exigido al popular que cese a Gutiérrez de todas sus competencias en la diputación y de los puestos que ocupa en los organismos autónomos.

El PP ha salido al paso de estas acusaciones y Eduardo Dolón, su portavoz en la corporación, ha criticado que el PSPV y Cs den «lecciones» de transfuguismo, poniendo como ejemplo Orihuela, donde los liberales rompieron el pacto para gobernar con el PSPV. Dolón ha acusado a Peris de ser «la nueva defensora de XimoPuig».