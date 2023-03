Cs se desangra con una nueva fuga y acusa a Mazón de "orquestar" las salidas

Ciudadanos no cree que la sangría de bajas que está sufriendo esta semana sea casual. La formación liberal se enfrentó ayer a la segunda salida de un diputado provincial del partido en apenas 48 horas y apuntó directamente contra el PP, cuya mano ve detrás de estos movimientos a las puertas de las elecciones de mayo. Si el lunes era Javier Gutiérrez el que abandonaba la portavocía de Cs en la Diputación de Alicante (donde Cs gobierna con los populares), ayer fue el turno de Juan Córdoba en la corporación provincial de Valencia. Igual que hiciera Gutiérrez, Córdoba deja el partido pero no entrega su acta, por lo que Cs los tacha de tránsfugas y exige al PP no usar sus votos.

La fuga anunciada ayer pilló a la formación tratando de apagar el fuego declarado dos días antes en la Diputación de Alicante. Hasta allí se desplazó la líder autonómica de Cs, Mamen Peris, junto con el coordinador nacional del partido, Carlos Pérez-Nievas, para dar un ultimátum al presidente de la corporación y líder del PPCV, Carlos Mazón: o retira las competencias a Gutiérrez o los liberales romperán el pacto de gobierno este lunes. Ciudadanos también sufre bajas en la Diputación de Valencia Además, afearon que "un aspirante a presidente de la Generalitat quiera gobernar con tránsfugas, que es una forma de corrupción". Peris se preguntó si Mazón va a "revivir" la forma en la que Eduardo Zaplana llegó a la alcaldía de Benidorm en 1991, pero el presidente de los populares valencianos negó la mayor y no dio muestras de tener intención de actuar, al defender que la corporación provincial "es estable y va a seguir siendo estable porque es lo que merecen los alicantinos. No conozco a ningún tránsfuga en la diputación". La amenaza de los liberales busca obligar a posicionarse a la única representante que le queda a Cs en la institución alicantina, Julia Parra, que tras la baja de Gutiérrez cerró filas con el diputado saliente, ya en el grupo de no adscritos. Fuentes conocedoras de la reunión aseguran que Parra mantuvo ayer ante Peris y Pérez-Nievas que su intención es continuar en el partido, pero admiten que existe desconfianza ante este extremo y no descartan que "siga el mismo camino" que Gutiérrez y Córdoba. "Situación orquestada" La salida de Córdoba hizo elevar el tono al coordinador estatal y apuntar directamente a Mazón, a quien acusa de "orquestar" este goteo de bajas para dañar a la formación, cuyos votos confía absorber el 28M. Esa sangría es la que quiere detener Cs y por eso ayer la dirección llamó a que todos aquellos que no comulguen con el partido, lo dejen. La intención es acortar el traumático proceso de salidas lo máximo posible. La crisis en la Diputación de Alicante abre la batalla final entre PP y Cs "Seremos un mejor partido si estas personas desaparecen de Ciudadanos. Nos presentaremos ante la ciudadanía como un partido más limpio y más ejemplar", dijo Pérez-Nievas. Peris, por su parte, pidió "que se quede quien realmente sea liberal y se crea el proyecto" y dijo que los demás "sobran". Y es que en Cs tienen claro que las bajas se van a seguir produciendo. "Habrá más salidas", admiten fuentes del partido, que se resisten a dar nombres. El adiós de Córdoba no es el de un cualquiera en el partido. Pese a haber perdido bastante poder con los sucesivos cambios en la dirección del partido, Córdoba ha sido secretario de Organización de la formación en la provincia de Valencia y ha sido diputado autonómico en la pasada legislatura en la que también fue portavoz adjunto, uno de los pesos pesados en los primeros pasos del partido en tierras valencianas. El motivo de la renuncia es idéntico al esgrimido anteriormente por Gutiérrez: el acercamiento de la formación que ahora dirige Mamen Peris al Botànic, con la posible renovación de los órganos consultivos. Ahí los naranjas aparecen como aliados del bloque de la izquierda, si bien la ambigüedad mostrada por Cs en los últimos días al respecto podría deberse a que Peris no tiene el control del grupo parlamentario, lo que le impediría sellar el pacto.