Pocos son los fumadores que han podido "desengancharse" de la nicotina gracias al Todacitan (un medicamento para dejar de fumar en 25 días) desde que el Ministerio de Sanidad decidiera en febrero incluirlo como fármaco financiado. Al poco de que los médicos empezaran a recetarlo, el fármaco dejó de llegar a las farmacias por problemas de suministro y el desabastecimiento "temporal" se prolonga ya por un mes. La agencia del medicamento Aemps ha anunciado que el estoc volverá a partir del próximo lunes pero, mientras, en las boticas valencianas hay listas de espera de clientes que llevan semanas buscando el fármaco sin éxito.

"Tenemos muchos encargos de gente a la que se le ha recetado pero no lo encuentran. Si nos llegara, les avisaríamos pero, por ahora, nada", explica Mª Carmen Valdés, farmacéutica adjunta de una botica de Meliana. En la farmacia de Juan Navarro, en Ruzafa, pasa algo parecido. "A mí me han llegado solo cinco o seis recetas desde que salió en febrero y hemos encontrado para casi todos pero justo hoy estoy buscando para una persona que ha venido esta misma mañana y es imposible", asegura Navarro que ha recurrido a Farmahelp, el recurso de "ayuda" entre boticas para encontrar medicamentos "pero estamos todos igual, no ha contestado nadie".

El fármaco, cuyo principio activo es la citisina, lleva semanas apareciendo en los listados de medicamentos en falta de las farmacias. En el sistema Cismed, el interno de las boticas para notificar problemas de suministro, el Todacitan está el undécimo en la lista de los que más faltan: seis de cada diez boticas de la provincia de Valencia que vuelcan datos, notificaron que no lo tenían la semana pasada.

Único fármaco financiado

El motivo de este boom hay que buscarlo en que Todacitan es, hoy por hoy, el único fármaco financiado por Sanidad para dejar de fumar y "todos hemos acudido a él porque es la única alternativa que tienen los pacientes a la terapia sustitutiva de nicotina, con parches y chicles y esa además no está financiada", explica Joan Ribera, médico de Familia y coordinador del grupo de trabajo de tabaquismo de la sociedad valenciana de medicina de Familia, Sovamfyc.

En los últimos años los que habían dado el paso de dejar el tabaco podían optar por Champix o Zyntabac pero ambos fármacos se han retirado del mercado. El primero en julio de 2021 por un problema en su composición y el segundo a finales del año pasado por problemas de distribución. Desde octubre, los que querían dejar el tabaco se quedaron sin fármacos específicos financiados hasta que este febrero, Todacitan ocupó este vacío. El aumento de la demanda y la necesidad del laboratorio para cambiar embalajes han hecho el resto.

Como sus antecesores, para acceder al tratamiento financiado también hay que cumplir una serie de requisitos como tener motivación de dejarlo, que lo haya intentado en el último año y fumadores con «alta dependencia» y solo se financia una vez cada año. Por ahora, Ribera asegura que los resultados de este tratamiento de solo 25 días son "buenos. Está funcionando bien para controlar la ansiedad".