Las espadas entre PP y Ciudadanos continúan en todo lo alto tras la salida de los dos representantes de los naranjas en la Diputación de Alicante y el anuncio de que Mazón continuará gobernando con ellos. La dirección liberal rechaza llamar las deserciones de "rebelión", exhibe su enfado ante la decisión del líder de los 'populares' de seguir contando con los "tránsfugas" y da "hasta el lunes" a Mazón para que recapacite y los destituya de sus funciones, si no... he ahí la cuestión que barruntan en CS.

Ciudadanos alerta a Mazón con reprimendas si los dos tránsfugas no salen del gobierno de la corporación provincial. Las amenazas van desde la retórica de "romper el pacto" en la Diputación de Alicante donde ya no tienen representación, algo más simbólico que efectivo, al estudio de acciones legales sobre sus exrepresentantes. Esa parte la comentan en privado y que pese a que tiene menos calado político, es la vía más práctica.

En este sentido, Julia Parra y Javier Gutiérrez han dejado el partido, pero no el acta y se han pasado al grupo de no adscritos. Así, fuentes de Ciudadanos explican que tal y como marca el reglamento orgánico de la Diputación en su artículo 33.4 se impide que los no adscritos dispongan de asesores ni de competencias de gobierno. Es el punto en el que también insisten en la oposición, PSOE y Compromís, que reclaman que Mazón destituya a los dos tránsfugas y a sus asesores. Hasta 9 hay adscritos al grupo de CS en la corporación provincial.

"Veremos el lunes", ha insistido este viernes la síndica y líder de la formación en la Comunitat Valenciana, Mamen Peris, mientras ha reclamado el "cumplimiento del reglamento" de la diputación donde su amenaza se ha centrado en dar "por roto el pacto PP-CS" en caso de que no haya cambios. A su lado, el secretario general a nivel estatal, Adrián Vázquez, ha cargado contra Mazón por "corrupción institucional" al apoyarse en "tránsfugas" y ha lanzado un "aviso para navegantes": "Todos sabemos que Zaplana empezó gobernando con tránsfugas y luego cómo ha acabado".

La presión de Ciudadanos hacia el PPCV en forma de declaraciones ha sido durante la visita a la Falla Convento Jerusalén, establecida como el punto de encuentro para los 'tours' falleros que los partidos organizan a sus líderes nacionales. El jueves fue Alberto Núñez Feijóo, este viernes, Vázquez. La política es sobre todo representación y mostrar que todo va según la normalidad, con las visitas habituales que harían el resto de partidos, es la pose que adopta para sobrellevar las curvas la formación naranja.

"Buenas vibraciones"

"Tenemos buenas vibraciones, con más de 90 candidaturas presentadas, las encuestas nos dicen que estamos cerca de ser decisivos en València y en la Comunitat Valenciana", ha expresado Vázquez tratando de dotar de vitaminas y optimismo a la zozobra que ahora envuelve a la formación, con fugas de cargos institucionales, una OPA por parte del PP, división interna sobre los próximos pasos y los malos números en los sondeos, con el listón del 5 % autonómico en una altura difícil de alcanzar.

Entre los próximos pasos que podrían fracturar todavía más al partido está la renovación de los órganos consultivos. CS aparece, de momento, como clave para sacar adelante los nombramientos del Consell Jurídic Consultiu o el Sindicatura de Comptes junto al Botànic y dejando fuera al PP, algo que, pese a que podría sonar a forma de revancha hacia los 'populares', Peris, de momento, descarta: "Queremos un consenso amplio, esa es nuestra línea", ha expresado.

La síndica de Ciudadanos ha señalado que si el problema del PP para votar a favor es el sexto miembro del Consell Jurídic Consultiu que tiene que ser por consenso, ha expresado que están a disposición de que se pongan "currículums encima de la mesa" con la posibilidad de "renunciar al que nos correspondería" (CS tiene derecho a un consejero en ese reparto) para proponer a esa persona de consenso.