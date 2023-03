Botànic y Cs renuncian a renovar los órganos consultivos

Sin acuerdo ni siquiera con Ciudadanos. No habrá renovación de los órganos consultivos que se encuentran caducados. El último intento por desencallar el bloqueo de los siete entes estatutarios que se encuentran en situación de interinidad ha acabado en ruptura por la negativa de Cs a sacar adelante esta renovación sin el PP por lo que el asunto queda pendiente para la próxima legislatura.

"Por coherencia", ha justificado la sindica de Ciudadanos, Mamen Peris, quien ha ejercido de anfitriona en el último intento por desbloquear la renovación a unas pocas horas de que acabe el plazo.

"No queremos ser la muleta ni del PP ni del Botànic", afirma Peris

"No queremos ser la muleta ni del PP ni del Botànic", ha expresado Peris quien ha insistido en que "pese a intentarlo hasta el final", ha acabado renunciando a sacar estos entes adelante al no sumarse el PP y no haber un "amplio consenso". Los 'populares' han renunciado hasta a presentar candidatos.

Sin embargo, durante la semana pasada, mientras se apuraban las negociaciones, la posibilidad de que Cs sacase estas votaciones con el Botànic estuvo encima de la mesa. Los números, a priori, dan ya que Cs y las formaciones de izquierdas suman 65 diputados, suficientes para sacar adelante las principales instituciones como el Consell Jurídic Consultiu.

No obstante, la división en el grupo liberal y el cisma vivido la semana pasada con la marcha de sus dos representantes de la Diputación de Alicante ha acabado por hacer desistir la posibilidad ya que la votación, a urna secreta, habría supuesto un riesgo para los naranjas.