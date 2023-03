«Por un error al inscribirme me voy a quedar sin plaza en Sanidad»

Clara sabe que tiene la batalla perdida pero, aún así, todavía confía en que su caso se cuele por alguna de las grietas de la normativa. Se equivocó al inscribirse en el macroproceso de consolidación de plazas de la Conselleria de Sanidad (que involucra 9.200 plazas y a 44.000 inscritos) y, si nadie lo remedia se va a quedar sin la oportunidad de su vida: obtener una plaza fija sin pasar por un examen de oposición tras 25 años de trabajo temporal.

«Sí, me equivoqué, fue un error mío y no se lo puedo achacar a nadie», reconoce esta auxiliar administrativa de 54 años que lleva media vida cubriendo vacantes de forma temporal «como casi todos aquí». Ni se esperó al último día para hacer los trámites ni es alguien que no esté familiarizada precisamente por el entorno telemático pero le pasó. «Me inscribí el mismo día 10 de enero, el primer día a primera hora», recuerda Clara (nombre ficticio para proteger su intimidad).

Ella achaca el error a su situación personal «especialmente tensa» ya que se encuentra en medio de un proceso médico complejo. Ese «tener la cabeza en otro lado» la llevó a que no escogiese la línea que tocaba en el momento decisivo. «Hay dos campos, el de estatutario y el de funcionario. Es la misma línea y las tasas que se pagan son las mismas. Y me registré en el que no era», explica.

Tampoco tuvo la oportunidad de enmendar el error (lo podría haber hecho durante el tiempo que estuvo abierta la inscripción hasta febrero volviéndose a registrar) porque cuando obtuvo los documentos de validación «se ven correctos, y no hay listado en el que confirmar dónde te has apuntado como en otros procedimientos. No hay manera de ratificarlo».

De hecho, no se dio cuenta de su error hasta pasados dos meses cuando le tocaba aportar los méritos para obtener esos 100 puntos que es el máximo que se va a valorar (70 por tiempo trabajado y 30 por otros méritos como formación o el valenciano). «Aporté méritos porque además yo tendría el tope de puntos pero no me cuadraba nada». Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que había pasado. «Me fui con los justificantes a conselleria y me ayudaron a poner una de las dos reclamaciones que he tramitado pero me dijeron que no había nada que hacer», lamenta.

La esperanza no la ha perdido, sobre todo porque en procesos similares (cabe recordar que la macrooposición sin examen la tienen que abrir las administraciones con personal temporal para cumplir con la ley 20/2021) sí se ha abierto un canal extraordinario para subsanar errores. «Ha pasado en Cataluña a 4.000 personas que han cometido errores. Eso me anima».

No ha sido la única

A Clara le ha pasado pero no ha sido la única. La Conselleria de Sanidad tiene conocimiento de que entre los más de 44.000 inscritos ha habido errores, pero no cuenta con cifras exactas ya que aún no hay un listado ni se ha abierto un plazo de reclamación todavía. Y es que este proceso de consolidación de plazas acaba de cerrar su segunda fase (la de aportación de méritos) el pasado 9 de marzo y ahora hay que esperar a la publicación de los listados provisionales con los inscritos y la puntuación.

Los sindicatos sí que han ido recogiendo en estas semanas reclamaciones por errores aunque tampoco tienen una cifra de cuántas personas pueden estar en la misma situación que Clara. Desde Sanidad ya han advertido de que este tipo de errores «humanos» no serían subsanables ya que no son achacables a un mal funcionamiento de la plataforma, por ejemplo.

Clara es consciente de que su queja puede tener poco recorrido. Si finalmente sus puntos no son tenidos en cuenta habrá perdido una «oportunidad. Quizá no económica pero sí en estabilidad y, dadas las circunstancias, me hubiera dado más tranquilidad. Ha sido un error humano, cierto, pero te sientes frágil frente a un sistema que no los admite».