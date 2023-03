Puig responde al órdago de Mazón y asegura que no habrá nuevos órganos consultivos hasta que el PP cambie de dirección

Ximo Puig ya tiene su respuesta al órdago de Carlos Mazón al no entrar en la renovación de órganos consultivos. Si el PP no quiere ahora abordar un acuerdo, los socialistas tampoco lo harán después de las elecciones del 28 de mayo, pase lo que pase en ellas, gobierne la izquierda o la derecha. No habrá cambios hasta que no haya una nueva dirección del PP. Es el mensaje que el president de la Generalitat ha trasladado a la dirección del grupo parlamentario del PSPV tras los últimos movimientos del PP.

En la reunión de las síndicas de este lunes se ha constatado lo que este diario adelantó el pasado sábado: que el PP abandonaba la partida y no iba a presentar candidatos a los distintos entes consultivos. Mazón ha dicho esta mañana en Alicante que los populares abogan por esperar a la renovación de los distintos órganos estatutarios hasta después de las elecciones para que los valencianos estén "bien representados" y ha pedido una "despolitización" de los mismos para que nadie entre "con el carné de afiliado en la boca". Botànic y Cs renuncian a renovar los órganos consultivos De hecho, fuentes próximas a la dirección 'popular' aseguran que no es el PPCV el que bloquea la renovación de los órganos consultivos sino que sino que es Mamen Peris, síndica de Ciudadanos, la que se ha descolgado de su pacto con el Botànic. Esa puerta, la de CS pactando con la izquierda, permitiría renovar algunos entes como el Jurídic o la Sindicatura de Comptes, pero la crisis interna del partido, con fugas de sus representantes, y las dudas de garantizar los 8 votos del partido en las Corts han acabado cerrando esta puerta. Sin embargo, en el PSPV miran al PP y el mensaje ha tenido respuesta rápida por parte de Puig. En el entorno del líder de los socialistas califican de “innoble” la actitud del candidato 'popular' a la Generalitat al no atender “los principios de la institucionalidad” y desistir de la renovación de unas instituciones algunas de las cuales llevan años con una composición caducada.En consecuencia con ello, elevan la apuesta y aseguran que, si no hay partida ahora, tampoco la habrá después de elecciones. Según las fuentes consultadas, por el contrario, la Generalitat sí que piensa activar, a pesar del desencuentro en Corts, la toma de posesión en el Jurídic de los dos miembros que le corresponden y cuya designación aprobó recientemente: el catedrático de Filosofía del Derecho y senador socialista en esta última legislatura Javier de Lucas y la abogada Fernanda Lapresta (propuesta por Compromís). "Representa volver al zaplanismo" La posición del PSPV visto el bloqueo con el PP supone resignarse al mantenimiento de la estructura actual de unos entes caducados y que para su renovación tendrán que pasar, como mínimo, las elecciones que supondrá una reestructuración de la composición del parlamento autonómico. Para entonces lo más posible es que el PP tenga una mejor situación parlamentaria que hoy y, por tanto, tendría derecho a una mejor representación en los órganos consultivos, como el Consell Jurídic, el de Transparencia o la Sindicatura de Comptes. Es por ello que los socialistas critican a los 'populares' por "electoralismo" y querer esperar al paso por las urnas para ganar presencia. El enfado en el seno de los del puño y la rosa es notable y acusan a los de Mazón, en palabras de la síndica adjunta, Carmen Martínez, de “secuestrar los órganos consultivos para utilizarlos como rédito electoral”. “Mazón representa la peor cara de la política volviendo al zaplanismo", agrega Martínez. Esperar a la próxima legislatura alargará la caducidad de algunos entes, como el del Consell de Transparencia cuyos miembros se encuentran en interinidad desde hace dos años. De hecho, entre medias, se ha cambiado la ley y se ha cambiado su composición de cinco integrantes a tres. Entre ellos se encuentra el candidato de Vox a la Generalitat, Carlos Flores Juberías, propuesto en 2015 por el PP y que pese a su candidatura por la ultraderecha y la condena por violencia machista podría continuar en el puesto hasta que decidiera renunciar, algo que, dijo, haría cuando "fuera incompatible" por tiempo su continuidad en el ente.