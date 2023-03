Pocas preposiciones sueltan más la lengua que la de "ex". Las relaciones pasadas las carga el diablo y sino que se lo digan a Ciudadanos, que ante las salidas de algunos de sus representantes se ha acabado marcando un 'Shakira'. Nada como el despecho para componer una canción de éxito o lanzarse a descalificativos en una rueda de prensa. Y los naranjas tienen motivos de sobra.

En la última semana y media ha visto marchar a sus dos representantes en la Diputación de Alicante y a uno de los tres de la Diputación de Valencia quien, además, había sido un referente orgánico de la formación en la pasada legislatura. No han sido los únicos, antes de ellos, los naranjas ya estaban acostumbrados a los adioses como lo demuestra la salida de cinco diputados en las Corts.

A todos ellos les ha dedicado una gran parte de su intervención el síndic adjunto de los liberales, Fernando Llopis, aunque sin necesidad de Bizarrap en la composición musical. "No son de fiar, es gente que no trabaja, que no es competente, que no va a los plenos", ha expresado el parlamentario sobre sus excompañeros, tanto los dos fugados en la corporación provincial alicantina como en la valenciana como en la cámara autonómica.

Sin pelos en la lengua ni recuerdo por los momentos pasados, Llopis se ha lanzado a la sinceridad en la que puede ser la última rueda de prensa tras una junta de síndiques. "El señor Córdoba no se ha caracterizado por una gran labor de trabajo en la diputación (de Valencia)", ha dicho sobre el que fuera secretario de Organización en la provincia de Valencia. "Es triste que ahora sea un tránsfuga", ha añadido.

"Son personas indignas, escasamente trabajadores, más bien vagos"

No ha sido al único al que le han podido pitar los oídos. También ha arremetido contra los cinco diputados tránsfugas que entre mayo y junio de 2021 dejaron el grupo parlamentario por el de los no adscritos y de los ha dicho que han hecho una "escasísima labor en las Corts". "A pesar de cobrar el sueldo todos los meses, no han presentado iniciativas y no han ido a las comisiones ni a votar", ha señalado. Y más: "Son personas indignas, escasamente trabajadores, más bien vagos".

Sin competencias con Mazón

La famosa calificación de conocidos, adversarios, enemigos y compañeros de partido ha recibido en este caso una vuelta de tuerca por parte del portavoz naranja con el abandono del carné de los Córdoba, Gutiérrez, Parra, Fernández o Salmerón. Así, criticarlos a ellos ha sido también una forma de cargar contra Mazón y el PP al que, en primer lugar, le ha agradecido que en la Diputación de Alicante los haya dejado sin competencias, pero ha pedido que no los incorpore en las listas.

"Ir con tránsfugas no es la alternativa al gobierno de indocumentados del Botànic, debería buscar gente competente, no gente que no trabaja, que no es competente, que no va a los plenos", ha expresado Llopis quien le ha advertido que "le venderán a él a la señora Catalá si les va mal". "Han dicho una cosa, la contraria y la opuesta, no son de fiar", ha añadido al tiempo que ha expresado que sería "una vergüenza" que fueran en las listas del PP. "Un tránsfuga como tú no está pa'partidos como yo", le faltó decir a Llopis al final.