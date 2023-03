"Parámetros inaceptables" en las listas de espera quirúrgicas, colapso en la atención primaria para la que se urge una pronta reforma, necesidad de una "respuesta más contundente" en salud mental, "deficiencias en servicios sociales" o "desidia colectiva" ante la falta de transparencia.

Son algunas de las quejas que señala el Informe Anual 2022 del Síndic de Greuges registrado este martes en las Corts y en el que apunta a la Administración como "territorio hostil para la ciudadanía" que es, precisamente, la que ha de resolver los problemas mencionados.

No sale bien parado el sector público en la respuesta al ciudadano de a pie según el análisis presentado por el defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, en el parlamento autonómico. La resolución de problemas o, más bien, la forma en la que muchas veces no se hace es el principal motivo de las protestas que han llegado hasta el organismo. Quien los lea puede sentirse identificado: falta de respuesta a las demandas, exigencia de demasiados requisitos, no entender los procedimientos administrativos y, además, falta de empatía al ser atendidos.

La pandemia, de la que ya no quedan ni las mascarillas en el transporte público y de la que se ve como un tiempo pasado, no lo es en muchos de los trámites y relaciones que se tiene con la Administración. "Quedan notables secuelas que complican las relaciones entre la ciudadanía y las Administraciones encargadas de atender sus derechos", expresa el informe. Un ejemplo que expone Luna es que todavía, pese a que ya no existen restricciones por covid, se requiera cita previa para tratar con el sector público y que, para más inri, en muchos casos solo se puede hacer a partir del trámite electrónico.

"Acuden al Síndic porque no saben a qué atenerse"

"La falta de respuesta al ciudadano es el primer problema que muestran las quejas tramitadas en esta institución", explica el informe que hace una "llamada de auxilio para promover una cultura administrativa de verdadero servicio público". En este sentido, recuerda que para las personas en situación de vulnerabilidad "el paso del tiempo sin recibir ayuda puede resultar demoledor". Y que al no recibir respuesta, "acuden al Síndic porque no saben a qué atenerse". "En casi todos los casos, la falta de respuesta oculta la vulneración de un derecho material o la insatisfacción de una prestación", complementa.

Entre estas quejas, el principal departamento afectado es el de Servicios Sociales, tanto en el ámbito autonómico (dependiente de la Conselleria de Políticas Inclusivas, con quien los cruces de reproches han sido habituales) como a nivel municipal. Son 1.035 quejas, el 35 % del total recibidas en 2022. "Continúan siendo destacables las mismas deficiencias que hemos venido denunciando a lo largo de los informes anuales de los últimos años", indica el informe que señala "los mismos problemas en materia de dependencia, discapacidad o renta valenciana de inclusión".

"El Síndic tiene la sensación de que la normativa se incumple, pero no se modifica", expresa Luna quien entre los problemas apunta "a la constante advertencia del defensor sobre que se hace una errónea aplicación de la ley a la hora de denegar la prestación de renta valenciana de inclusión a quienes han aceptado cortos trabajos temporales". Unas quejas que, no obstante, según lamenta el síndic, quedan "como brindis al sol". De hecho, del más de millar de quejas llegadas en servicios sociales, 343 terminan sin aceptarse las consideraciones y otras 31 acaban sin respuesta aunque la conselleria "colabora" en el 92 % de los casos.

Problemas en salud mental

No es la única materia en la que entra al análisis el informe del síndic. También lo hace con las políticas sanitarias y en especial con las listas de espera quirúrgicas, la atención primaria y la salud mental. De estas apenas representan el 5 % de las quejas, sin embargo, el informe señala que posiblemente es porque el departamento autonómico cuenta con un Servicio de Asistencia e Información al Paciente que ejerce de un primer filtro para estas protestas. En este sentido, el síndic señala que la sanidad pública "arrastra importantes secuelas de la pandemia".

"La atención primaria sigue acumulando descontentos y sus deficiencias repercuten sobre los hospitales, cuyas urgencias se colapsan por pacientes que deberían ser objeto de tratamiento en los centros de salud", indica el informe que pide una reforma "urgente" de la atención primaria.

También habla de los "parámetros inaceptables que provocan desesperación en los usuarios" de las listas de espera quirúrgicas y más que una solución que "requiere determinación y años", "lo mínimo exigible a las autoridades sanitarias es un ejercicio de transparencia y realismo".

"La recomposición del sistema sanitario valenciano va a requerir de un enorme, sostenido y creciente esfuerzo presupuestario. Es importante que esto se tenga en cuenta si se quiere atender a la que, probablemente, sea hoy la principal preocupación de la ciudadanía valenciana", expresa el síndic que añade que la estrategia de la Generalitat en salud mental "no ha ofrecido resultados tangibles" y que requiere "una respuesta mucho más contundente que la brindada hasta la fecha".

Con menos nivel de detalle, el Informe Anual 2022 alerta de la "desidia colectiva ante la falta de transparencia" ("Muchos alcaldes siguen pensando que los datos e informes que maneja el ayuntamiento son suyos y que pueden graduar a su antojo el acceso a los mismos por parte de otros miembros de la corporación") y el problema por las ayudas directas para vivienda de la conselleria que pese a aceptar todas las recomendaciones del síndic "hasta la fecha solo se ha aprobado una reforma legal".