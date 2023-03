El 14 de abril no es solo el día de conmemoración de la II República, una fecha simbólica para la izquierda. También es el día en el que vence el plazo para que los partidos que opten a concurran en coalición a las elecciones del 28 de mayo presenten su candidatura conjunta. Ese día en el registro puede ser de celebración o de disgusto porque Podem y Esquerra Unida, socios potenciales como ya lo fueran en 2019, continúan sin firmar un pacto del que, además, escenifican sus discrepancias en público, con el proceso de Sumar de Yolanda Díaz de fondo.

El discurso oficial sigue siendo el de que se está dialogando (faltan tres semanas para el plazo) y que se hace "con la máxima discreción", según ha reiterado la secretaria general de Podem, Pilar Lima. A ello ha añadido el deseo de concurrir conjuntamente "como en 2019" y de hacerlo "en todos los ámbitos". "Pensamos que tenemos que hablar de la ciudad de València y del nivel autonómico", ha indicado la que también será candidata al consistorio del 'cap i casal' del partido de los círculos.

Es precisamente este "todos los ámbitos" en el que el choque es claro entre EU y los morados. Porque al lado de Lima, en la rueda de prensa posterior a la junta de síndiques, la portavoz adjunta de Unides Podem, y diputada por la parte de EU, Estefanía Blanes, ha remarcado la "autonomía municipal" de su formación para decidir las alianzas. "No se pueden poner condiciones, cada uno ha de llegar a los acuerdos que se consideren oportunos", ha indicado.

Las palabras de Blanes, que no forma parte del equipo negociador de su partido (de hecho, dimitió de la ejecutiva de EU), van en sentido contrario a la exigencia de Podem que reclama vincular el pacto autonómico al de las cuatro principales localidades de la Comunitat Valenciana: Alicante, Elx, València y Castelló. Pero esta vinculación no la pueden asegurar en EU que defienden la "autonomía municipal" de sus colectivos y menos si las condiciones del acuerdo han de llegar impuestas "desde arriba".

No es el único escollo que han encontrado Podem y EU en sus negociaciones para que sean uno de los tres únicos territorios en los que no hay un pacto que sí hay en nueve autonomías. Los otros están en el nombre, Unides Podem, y el reparto en las listas. En Podem defienden una estructura como la de 2019, una coalición que ha reivindicado Lima este martes, mientras que en Esquerra Unida optan por cambios al considerar que la situación es diferente a la de hace cuatro años cuando los de Rosa Pérez Garijo no estaban ni en las Corts ni en el Consell como ahora.

Diferencias por Sumar

También ha supuesto un nuevo movimiento a la coctelera del espacio a la izquierda de los socialistas el proceso de Sumar. Yolanda Díaz es un activo que en EU reivindican con mucho mayor ímpetu que Podem igual que hacen sus estructuras estatales y ante el que la organización de izquierdas se reivindica. De hecho, mientras Lima ha insistido en que Díaz y Sumar "no se presentan a las elecciones autonómicas" y deja para el futuro la decisión si acudirán al acto del 2 de abril, Blanes explicita este apoyo. "Esquerra Unida estará presente", ha remarcado.

Sí que han mostrado más cercanía a Sumar en Compromís, aunque no han resuelto si acudirán o no el domingo al acto en el que seguramente Díaz confirme su candidatura a las elecciones generales de final de año. "No lo hemos hablado", ha dicho la síndica de los valencianistas, Papi Robles, quien, no obstante, ha señalado que igual que se reciben a figuras estatales en la Comunitat Valenciana, pueden ir a actos en Madrid. Una pequeña delegación fue a la primera presentación de Sumar en Madrid y luego en València. La puerta está abierta.