Asisto estos días a una conferencia que organizan en mi universidad sobre la probabilidad de que un asteroide caiga en la Tierra. Últimamente se están viendo bólidos extraterrestres que atraviesan nuestra atmósfera. Y siempre generan inquietud. Las agencias espaciales internacionales están colaborando en proyectos para conseguir desviar las órbitas de asteroides que puede circular cerca de la Tierra. Y ya se han obtenido algunos resultados esperanzadores. En nuestro clima hay un riesgo extraterrestre con el que no siempre contamos: el funcionamiento del Sol, nuestro motor climático principal. La dinámica interna del Sol no es bien conocida. Sabemos que el Sol atraviesa por diferentes ciclos de actividad y que eso tiene un efecto directo en el balance energético de nuestro planeta. En el contexto de cambio climático actual que se manifiesta con un calentamiento progresivo de la temperatura terrestre, forzado por el ser humano con sus emisiones de gases procedentes de la combustión de combustibles fósiles, el comportamiento del Sol en las próximas décadas va a resultar determinante para la modelización climática. De momento, lo que ya sabemos es que el actual ciclo solar va a ser más activo que los dos anteriores. Y esto unido al constante incremento del CO2 antrópico en la troposfera terrestre no augura nada bueno. Diferentes investigaciones están señalando que en una década habremos alcanzado el 1,5º C de subida térmica que el IPCC recomendaba no alcanzar hasta finales del presente siglo. En unas semanas sabremos el dato de la presencia de CO2 en la atmósfera terrestre en el último año. Y ya podemos adelantarlo, se habrá batido el récord del año 2021. Una espiral terrible…Cada vez más CO2 y un Sol que va a estar más activo…El calentamiento está garantizado para los próximos años…y décadas.