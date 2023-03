"Tenemos mucho que aprender del Tribunal de las Aguas"

Decenas de expertos en patrimonio, derecho y medioambiente se citaron los días 22 y 23 de marzo en el Aula Magna de la Universitat de València para celebrar el I Congreso Internacional del Tribunal de las Aguas, que coincide con el Día Mundial del Agua.

En la clausura de estas jornadas la Secretaria Autonómica de Justicia y Administración Pública, Isabel Gema Fajardo, aseguró que “tenemos muchísimo que aprender del tribunal de las aguas”. Este organismo, patrimonio inmaterial de la Unesco, está reconocido por el estado y forma parte de la administración de justicia. Se dedica a resolver los conflictos entre regantes que surgen alrededor de las nueve acequias de la ciudad de València. Nueve síndicos, uno asignado a cada acequia deciden sobre los casos de los denunciantes y los denunciados.

Durante estos días se celebraron tres mesas redondas. La primera sobre patrimonio cultural, con la presencia de inspectores y catedráticos. La segunda mesa, sobre patrimonio medioambiental, tuvo a María Sahuquillo, directora del Parque Natural de la Albufera, Elisa Valía, concejala del Ciclo integral del agua del ayuntamiento de València, o Miguel Jordá, gerente del Consell de l’Horta, entre otros.

Además se celebró una mesa sobre patrimonio jurídico a la que acudieron, además de Alfonso Pastor (letrado del Tribunal), Pilar de la Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, además de otros catedráticos de derecho.

En el segundo día de jornadas se dio pasó a las visitas, como la del Centro de Interpretación del Tribunal de las Aguas en la que se explicó la historia del tribunal. También se visitó una sesión del tribunal en la puerta de la catedral de València y una visita a la huerta de Alboraia y Almàssera.

Justicia rápida, sencilla y gratuita

La secretaria autonómica de justicia hizo un repaso por la historia del tribunal junto a su presidente José Soria. Además, aseguró que la justicia valenciana puede tomar nota de muchos aspectos de este organismo milenario. “El tribunal ha conseguido que la justicia sea rápida, sencilla y gratuita. Eso es una suerte y tienen muchísimo que enseñarnos al resto”, reivindica Fajardo.

También ha resaltado la importancia de la gestión comunitaria de los bienes comunes. “Es una lección sobre cómo gestionar los recursos que necesitamos todos y hacerlo entre todos. Los bosques y las pinadas, por ejemplo, son otro gran recurso económico y hay que ponerlo en valor y gestionarlo”, ha añadido.

La secretaria autonómica recordó que el tribunal de las aguas forma parte de la administración de justicia valenciana y estatal, y de hecho, los tratados internacionales firmados por España prohíben explícitamente que un estado "se inmiscuya en los sistemas tradicionales de distribución del agua".

Para Fajardo, además, el Tribunal de las Aguas derriba mitos. "Son un modelo de gestión del bien común. Esto es muy interesante porque siempre nos dicen que la colectividad no puede hacerse cargo de estos recursos, pero la realidad es bien distinta. El tribunal atiende a las necesidades de los regantes, lo hacen siempre y tienen el respaldo público que les permite imponer sanciones a quien no respeta las normas", remarca la responsable de Justicia.

Requisitos para que todo funcione

En conclusión; "esta gestión es posible y duradera, en este caso el tribunal lleva mil años. Lo que es de todos se puede cuidar por todos". Pero tienen que darse una serie de condiciones para ello. "La primera es que tengan unas fronteras muy definidas, debe quedar muy claro el recurso del que hablamos". La segunda condición, "delimitar muy bien los beneficiarios y las personas que tienen derecho a esto, y por tanto pueden participar en las decisiones que se toman en su gestión".

La tercera condición es que "debe haber una supervisión por parte de la comunidad que gestiona este bien, y un sistema de resolución de conflictos claro, conciso, aceptado por todo el conjunto e inapelable, como sucede en el Tribunal de las Aguas", cuenta Fajardo.

Pero ni siquiera eso es suficiente para que todo funcione. Fajardo citó a la premio Novel en Economía de 2009, Elinor Ostrom, que explica que para que estas experiencias se conviertan en milenarias hacen falta algunas condiciones más. "Primero, el recurso que se gestiona debe tener una importancia absoluta para la supervivencia económica del grupo. El agua de riego, en este caso, lo es", cuenta.

Además es necesario que "la sociedad que gestiona el recurso debe estar muy cohesionada para aceptar las reglas de este tribunal. Creo que la nuestra lo está", añade. El tercero es que "hay que hacer partícipes en el sistema a todos los implicados y tener un proyecto de futuro sólido que abarque las próximas generaciones, para que los hijos se encarguen de seguir cuidando el recurso". Aquí es donde el Tribunal tiene el futuro un poco complicado según Fajardo. "No lo tengo del todo claro porque ahora mismo el futuro del campo no está asegurado. Las nuevas generaciones no están cultivando la tierra y eso es un tema que nos debería preocupar", reflexionó Fajardo.