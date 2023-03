El rechazo a la vía exprés amenaza la propuesta del PSPV sobre prostitución

No lo tiene fácil el PSPV para sacar adelante en las Corts una de las medidas que ha tomado como bandera: la abolición de la prostitución. El parlamento valenciano debatirá el próximo miércoles, en el último pleno de la legislatura, la doble modificación de ley para multar a los clientes de proxenetismo así como a los locales donde se ejerza, sin embargo, pese a que hay una mayoría en la cámara que se muestra favorable en el fondo del asunto, señala a las formas como motivo para dudar de su voto y que esta propuesta pueda caer.

Los socialistas iniciaron esta doble propuesta a través de la Conselleria de Justicia y la Conselleria de Política Territorial. Ambas llegaron a sacar a exposición pública los cambios en la ley de Espectáculos y la de Carreteras que servían hacia el propósito de sancionar el consumo de prostitución. Las diferencias en el Consell paralizaron este trámite, especialmente, para evitar el choque durante la negociación de presupuestos, y al final de la legislatura ha vuelto, pero a través de las Corts y por lectura única.

Es en esta forma de proceder en la que PP, Unides Podem y Compromís centran sus discrepancias con los socialistas. Que el texto vaya por lectura única supone que tal y como llega el texto se aprueba o no. Ningún grupo puede presentar enmiendas, ni participación ciudadana, ni hay comparecencias en comisión, cuestiones que reclaman los socios, tanto Compromís y Unides Podem, que insisten en que este es un tema "trascendental" para el feminismo (y que genera división de opiniones) como para ser abordado de esta manera.

"Lo que es necesario es debatir esta cuestión con la ciudadanía y los colectivos feministas", indican fuentes de los morados que critican que el PSPV proponga la propuesta "deprisa y corriendo". "El abolicionismo es un camino de largo recorrido, que no tiene nada que ver con el planteamiento de las reformas con sanciones solo", aseguran fuentes de Podem. En este grupo las dudas también llegan a las integrantes de Esquerra Unida (tiene dos diputadas) que señalan que hay debate sobre el tema, pero que la "posición general" de la formación "es abolicionista".

Algo similar les ocurre tanto a Compromís como a PP, pese a las diferencias ideológicas que les acompañan. Los 'populares' aseguran que son "favorables" a lo planteado por los socialistas. De hecho, en el Congreso apoyaron una propuesta del PSOE sobre penalizar el consumo de prostitución. Pero respecto a lo que compete a la cámara autonómica, fuentes del grupo remarcan que las formas son "precipitadas" y critican que se haga por lectura única. Sin embargo, no descartan dar su apoyo ya que, insisten, todavía no se ha tomado una decisión al respecto.

Más cerca de votar en contra de la lectura única se muestran los valencianistas. "Es una fórmula que pervierte el debate", expresan fuentes de Compromís que aseguran que han trasladado a los socialistas que retiren la lectura única y que, entonces, apoyarán la medida. En su opinión, es necesario que se "escuche a todos los sectores implicados" porque es un tema "complejo".

Tres votaciones en el pleno

Pero en el PSPV se niegan a renunciar a esta vía exprés. Al ser el último pleno, esta es la única manera para que pudiera entrar en vigor antes de que acabe la legislatura que es lo que reclaman los socialistas. Asimismo, argumentan que no hay más debate que el de "multar a los puteros sí o no y proteger a las víctimas sí o no" y que la Conselleria de Justicia lleva dos años trabajando en este camino en el Foro para la Abolición de la Prostitución.

Así, según explican fuentes parlamentarias, primero se realizará una votación de toma en consideración de la modificación legal (que probablemente se acepte) con su consiguiente debate. Inmediatamente después se votará si se acepta que se haga a través de lectura única. Vistas las posturas a falta de cinco días, lo más probable es que salga rechazada. Por último, ya se aceptaría o no la aprobación de la medida y que, según si es o no por lectura única, acabaría entrando en vigor inmediatamente o siendo una propuesta parlamentaria condenada a caer por la disolución de las Corts el próximo 3 de abril.