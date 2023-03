"Nos enteramos de que nos despedían a todas por un papelito que llegó en marzo. Fue en julio de 2021 y nos dieron la indemnización mínima; 20 días por año trabajado. El ayuntamiento de Cárcer lo consideraba un despido 'objetivo'. Lo denunciamos y acabamos de conseguir una indemnización por despido improcedente, pero nos quedamos sin trabajo".

Es el relato de la exdirectora de la escoleta de 0 a 3 años de Cárcer, que fue despedida junto al resto de educadoras cuando Conselleria de Educación absorbió el centro a petición del ayuntamiento. Como esta, hay 84 escoletas (no todas afectadas) que reclaman que se subroguen los contratos de las educadoras de las escoletes cuando las absorba la Generalitat Valenciana.

Conselleria de Educación se está quedando también conservatorios municipales, pero en este caso sí que mantiene al personal. "No entendemos por qué los conservatorios sí y nosotras no. También se hace con los hospitales privados, o con las residencias. Solo pedimos el mismo trato y que mantengan a las personas que ya estamos formadas", explica Alba Císcar, directora de la escoleta municipal en proceso de reversión.

Para que una escoleta pase a ser propiedad de la Conselleria de Educación tiene que pedirlo formalmente el ayuntamiento. En el plazo de un mes reciben la respuesta de la administración que inicia el proceso de absorción. Hay dos condiciones principales; un inventario de todo el material del centro y que también sus trabajadoras sean despedidas para incorporar a personal de bolsa. Antes de ponerse en marcha el proceso un inspector educativo visita el centro para ver que el edificio cumple todos los requisitos. Si no, se hacen reformas.

La Generalitat tiene ahora mismo 59 escoletes, mientras que 252 siguen en propiedad de los ayuntamientos. Algunos consistorios como el de Canals han tumbado la propuesta para no despedir a las trabajadoras de la escoleta municipal.

"Nos sentimos abandonadas y menospreciadas porque llevamos décadas sacando el trabajo adelante. Parece que las educadoras de niños y niñas de 0 a 3 años no importamos. Es un trabajo muy duro aunque la gente no lo vea y que además lleva mucha responsabilidad", cuenta Císcar, cuya escoleta será revertida el curso que viene.

Problemas legales

Conselleria de Educación explica que por motivos legales no pueden absorber al personal de estos centros como hacen con los conservatorios. "Son centros de los ayuntamientos que por alguna razón deciden cerrarlos y no continuar con la actividad", cuentan. Al interpretar que el centro está cerrado y Conselleria abre uno nuevo tienen que contratar a personal de la bolsa, según fuentes del departamento de Campanar.

Educación remarca que "la apuesta de esta Conselleria es mantener la red de infantil de primer ciclo porque es clave para la conciliación familiar-laboral, especialmente para las mujeres, y está demostrado que la escolarización temprana tiene muchos beneficios para el desarrollo del alumnado". Cuando el ayuntamiento "decide cerrar una escoleta municipal", conselleria valora si abrir un centro nuevo. Si lo hace "se abre un centro nueva creación y legalmente estamos obligados a dotarlo con personal docente y educadores o auxiliares funcionarios o interinos de la Generalitat", explica Educación.

En conclusión, remarcan que "no disponemos de cobertura legal para subrogar el personal de un centro municipal que un ayuntamiento ha cerrado", explica la Generalitat Valenciana.

"No han luchado por nosotras"

"La gente se ha quedado con el anuncio de la gratuidad que fue muy positivo, pero no se ha explicado la otra parte, que es que muchas personas se han ido al paro", cuenta una educadora de una escoleta de Gabarda. Las trabajadoras matizan que "estamos muy de acuerdo con que la enseñanza de cero a tres años sea gratuita, nos parece maravilloso, pero que no se quite a las empleadas que ya estamos formadas. Solo pedimos tener continuidad", explica.

Otra de las críticas de las educadoras es que el puesto de directora, durante el primer año, ni siquiera sale a concurso público ni se publica. "Durante ese año la funcionaria que entra no tiene que buscar la plaza ni nada, y al año siguiente ya la puede coger", explican.

Aunque hay algunos ayuntamientos que rechazan derivar la escoleta, muchas trabajadoras explican que se sienten abandonadas: "ninguna administración ha luchado por nosotras", denuncian. Ni siquiera el ayuntamiento que las empleaba, "al menos la Generalitat lo pone entre sus condiciones que no se puede subrogar, pero es decisión del ayuntamiento deshacerse de nuestros centros de trabajo".