El descanso eterno dura 50 años

Competencia municipal

Los precios de los servicios que se ofertan en el cementerio varían en cada ayuntamiento. Desde los 158 euros hasta 289 euros por un nicho simple para 5 años, hasta los 950 o incluso 1.400 euros por una concesión de medio siglo. También hay camposantos donde se puede elegir (y pagar) la altura o fila donde quieres la sepultura y otros donde esa opción ni se ofrece. Y el que corresponde por orden es el que se adjudica. Todo tiene un precio. Las sepulturas (nichos, panteones, columbarios, criptas...), las exhumaciones, los traslados, las incineraciones... Pero cada ayuntamiento se rige por sus propias ordenanzas. Unos exigen un pago mínimo de mantenimiento y otros, no. Los de municipios más pequeños y con espacio suficiente ni se plantean la caducidad de las concesiones y otros no paran de realizar ampliaciones en sus camposantos.

Desde todos los servicios municipales de cementerios consultados por este diario destacan la «sensibilidad» con la que trabajan. Sin embargo, no era así hace décadas. Las dos primas visitan el nicho de su abuela Carmen. La nieta que se llama como ella renovó su concesión hace un año. No hizo falta ver la pegatina en la lápida porque ella acudió directamente al servicio de cementerios para pedir información. No quería que le pasara lo que le ocurrió con su madre, hace 30 años. «Fui a visitar su tumba y ya no estaba. Yo quería trasladarla al nicho de mi abuela, pero no pudo ser porque no me avisaron. Eran otros tiempos, pero no quería que me pasara lo mismo con mi abuela. Estábamos pendientes de la exhumación de los restos de la fosa 112 de Paterna, donde fusilaron a su marido, nuestro abuelo, Vicente Salón de las Nieves y si nos daban los restos... pues por tener un lugar donde trasladarlos». Las dos mujeres han ampliado la concesión 5 años. Dentro de un lustro, ya verán qué deciden.

El Servicios de Cementerios de València explica que se concede un plazo que supera los dos años antes de realizar la exhumación de los nichos cuya concesión ha caducado y sus familiares desconocen. Aún así, siempre es posible recuperar los restos ya que se depositan en el osario perfectamente identificados. En 2022, se exhumaron 458 nichos de los que 160 fueron notificados y sus familiares decidieron no continuar con la renovación del nicho y 257 no contaron con respuesta de ningún familiar. En los cementerios parroquiales, sin embargo, es frecuente añadir al pago de la concesión la del mantenimiento del nicho, lo que permite contar con algún familiar que se haga cargo y al que acudir ante cualquier imprevisto o pago. Eso sí, cada parroquia organiza el cementerio y dicta precios y normas y según ha podido saber este periódico no se realizan exhumaciones ni se reutilizan nichos, por norma general.