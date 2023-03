🔴 El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals per a hui 26/03 és EXTREM (Previfoc 3) a tota la Comunitat Valenciana



⛔️🔥 Recorda que sempre que hi ha nivell 3 està PROHIBIT encendre qualsevol foc encara que estiguera autoritzat al Pla Local de Cremes#StopAlFoc pic.twitter.com/3Lt6JcSaiF