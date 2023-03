El doctor Mínguez entra en campaña con estilo propio

El PSPV buscaba contraprogramar la visita de Ayuso a València y con Miguel Mínguez, conseller de Sanidad y médico de profesión (como la líder de la oposición en la Comunidad de Madrid) los socialistas encontraron el contrapunto perfecto. “Os voy a explicar cuál es el plan de Atención Primaria”, empezó ayer, calmado, de pie, en una sala de Ruzafa rodeado de una setentena de personas ante una sucesión de diapositivas en Power Point de la que lamentó no tener un puntero con la que marcar los gráficos que sostenían sus argumentos.

El "doctor Mínguez", como le presentaron ayer, forma parte ya de la campaña de los socialistas de cara al 28M. Lo hace con un estilo propio, más cercano al de la clase magistral del profesor universitario que ha sido que al del político en un mitin. Aunque eso no le impide entrar en el choque partidista, incluso contra la mismísima Ayuso, a un kilómetro de distancia rodeada de un millar de personas. "Mientras en la Comunitat Valenciana tenemos un plan estratégico para la atención primaria otras comunidades como Madrid la han abandonado”, dijo ayer.

Hace un año, Mínguez era jefe de servicio de Digestivo y pasaba consulta en el Hospital Clínico de València. Doce meses después, el médico que entró en política por sorpresa como conseller de Sanidad es el número cinco en las listas electorales de los socialistas para las Corts y encabeza actos de los socialistas. Fue el propio Puig el que le convenció para entrar en el Ejecutivo autonómico y el que le ha situado en un puesto de salida por Valencia, y Mínguez se afana en la lucha por cada voto desde su título de independiente ahora vinculado al Partido Socialista del que ya habla en primera persona del plural.

"Es trascendental que ganemos las elecciones, la posibilidad de un cambio de gobierno es también de un cambio de prioridades, mirad lo que está pasando en Madrid, en Andalucía y Castilla y León, es cargarnos el Estado del Bienestar", enfatizó ayer al final de su discurso. Fue de los pocos mensajes políticos que lanzó más allá de criticar la "tergiversación" del PP sobre la construcción del nuevo Hospital Arnau de Vilanova en Paterna. "València no pierde un hospital, al revés, gana un HACLE (Hospital de Asistencia a Crónicos y Larga Estancia)", remarcó.

Su intervención fue más bien de congreso médico, llamando a hacer una campaña explicativa de la que ayer empezó a hacer gala. Con la sanidad como leitmotiv habló del cambio climático y las nuevas patologías que aparecerán con la subida de las temperaturas, de la "epidemia de sobrepeso", del descenso del tabaquismo, del aumento de consultas infantojuveniles en salud mental, de los 49 millones de visitas a atención primaria en 2022 o de la importancia del sistema sanitario de alertar de violencia machista. Todo a base de diapositivas, infografías y tono de profesor ante el alumnado.

También aprovechó el conseller e hizo repaso a las acciones llevadas a cabo por la conselleria, no solo en los últimos diez meses en los que ha sido el máximo responsable (que también, ahí citó el acuerdo con los sindicatos), sino también anteriormente. Asimismo, anunció que esta semana “se aprobará un decreto sobre los consejos de salud y las mesas intersectoriales porque es fundamental la colaboración de todos para mejorar cada una de las áreas” y destacó la licitación por 25 millones para instalar el equipo de protonterapia donado por Amancio Ortega en La Fe.

Que Mínguez no es un político clásico, perfil que no disimula, se notó sobre todo en comparación con su compañera Carmen Martínez, también médica, pero con una dilatada carrera en el PSPV como alcaldesa de Quart de Poblet o diputada en las Corts. La ahora síndica adjunta se lanzó al cuerpo a cuerpo contra Ayuso y el PP del que dijo que no aceptarían lecciones sobre sanidad y expresó las "ganas" de que en 2024 se recupere para la sanidad pública el departamento de salud de Manises, algo que, dijo, "solo se hará si gobierna la izquierda".