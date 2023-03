A Clara le pasó: tenía que haberse apuntado como auxiliar administrativo estatutario para optar a una plaza en propiedad gracias a la oposición por méritos que ha abierto la Conselleria de Sanidad pero se equivocó: se apuntó a una categoría que no era y ahora no puede sumar méritos. Sus 25 años como interina no van a contar en este proceso extraordinario para consolidar 9.200 plazas. Como ella hay más aspirantes en este macroproceso (en el que se han apuntado 44.000 trabajadores sanitarios) que han perdido su oportunidad al equivocarse al hacer el trámite. Ahora, desde el sindicato UGT piden a Sanidad que les dé una segunda oportunidad.

No hay cifras de a cuántas personas les ha pasado como a Clara, y no se dieron cuenta de su error hasta que llegó la segunda parte del proceso, el de aportación de méritos pero solo en las oficinas de UGT han asesorado a "decenas de personas" que no han podido acreditar su tiempo trabajado porque no se inscribieron en la categoría que tocaba. El resto de sindicatos también han atendido a varios casos.

Funcionario por estatutario, el error más común

Es por ello que desde UGT han solicitado oficialmente a Sanidad que habiliten un "plazo extraordinario" en el proceso de estabilización para "subsanar las incidencias producidas durante el procedimiento" y no dejar fuera a sus personas que se equivocaron. El error más común, según fuentes de UGT es el que cometió Clara. Ella quería apuntarse al proceso como auxiliar administrativo estatutario pero lo hizo como auxiliar administrativo funcionario. No se dio cuenta de la equivocación hasta que en febrero le tocó aportar los méritos, una vez se había cerrado el plazo de inscripción.

El sindicato cree que en la plataforma telemática donde se tenía que hacer el registro, las categorías ofertadas para inscribirse "no estaban diferenciadas claramente entre estatutarias y funcionarias" y muchas personas se equivocaron sin darse cuenta. "Esta situación generó errores ya que muchas personas se inscribieron en la categoría equivocada y ahora no tienen opción de aportar méritos acordes a la categoría que ocupan en la segunda fase del proceso", añaden desde el sindicato.

"El resultado es que existen aspirantes que han acabado con una asignación de puntos que no les corresponde ya que no pueden modificar la inscripción, por lo que tendrán menos opciones" para ocupar una plaza, explican desde UGT de ahí que pidan esta segunda oportunidad para los que lo hicieron mal. Por ahora, tanto desde UGT como desde otros sindicatos que han atendido a opositores en la misma situación les han aconsejado que aleguen contra la resolución de 21 de diciembre de 2022, por la que se convocó el proceso excepcional pidiendo un plazo para subsanar tales errores.

"Si no se atienden estas alegaciones se generaría un grave perjuicio a estas personas, la mayoría de ellas personal interino, que por primera vez en mucho tiempo y tras años de servicio, tienen la posibilidad de consolidar su plaza", añaden desde el sindicato.

Sanidad tiene constancia

La Conselleria de Sanidad tiene conocimiento de que, entre los más de 44.000 inscritos ha habido errores pero no cuenta con cifras exactas ya que aún no hay un listado ni se ha abierto un plazo de reclamación todavía. Con todo, desde Sanidad ya han advertido que este tipo de errores "humanos" no serían subsanables ya que no son achacables a un mal funcionamiento de la plataforma, por ejemplo.

Por ahora el proceso ha completado sus dos primeras fases: la de inscripción y la de aportación de méritos que acabó el pasado 9 de marzo después de ampliarse el plazo previsto. Ahora, la Dirección General de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad tiene pendiente de publicar la relación provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo por categoría y se abrirá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.